PONTIANAK POST – Empat shio diprediksi mendapatkan kelegaan setelah berhasil menyelesaikan persoalan yang selama ini membebani pikiran pada Jumat, 20 November 2026. Mulai dari hubungan masa lalu, perselisihan, hingga pekerjaan yang tertunda, sejumlah urusan akhirnya berpeluang menemukan penyelesaian.

Dikutip dari YourTango, Kamis (19/11/2026), tanggal 20 November 2026 berada dalam energi Earth Dog Close Day atau Hari Penutupan Anjing Tanah dalam astrologi China.

Energi tersebut dipercaya menjadi momentum untuk mengakhiri persoalan lama, menyelesaikan percakapan yang belum tuntas, dan meninggalkan hal-hal yang sudah tidak memberikan manfaat.

Karakter Anjing yang identik dengan kesetiaan dan persahabatan juga dipercaya membantu seseorang mengakhiri hubungan atau persoalan dengan lebih baik.

Ada empat shio yang diprediksi merasakan perubahan positif tersebut, yakni Babi, Kelinci, Macan, dan Kuda.

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1. Shio Babi

Pemilik Shio Babi berpeluang benar-benar melepaskan hubungan masa lalu yang selama ini masih tersimpan dalam pikiran.

Ketika merasa kesepian, seseorang terkadang kembali mengingat hubungan lama dan membayangkan kemungkinan untuk memperbaikinya. Padahal, ada alasan kuat mengapa hubungan tersebut akhirnya berakhir.

Pada 20 November, Shio Babi diprediksi mulai mampu menutup pintu masa lalu dan menerima keputusan yang pernah diambil.

Meskipun sesekali masih merindukan seseorang, kamu mulai memahami bahwa tidak semua hubungan bisa dipertahankan.