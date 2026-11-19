PONTIANAK POST – Empat zodiak diprediksi memiliki peluang finansial lebih terbuka hingga akhir November 2026. Kesempatan tersebut bisa datang melalui tawaran pekerjaan, kenaikan gaji, pengembangan usaha, hingga kerja sama dengan orang lain.

Mengutip YourTango, Rabu (18/11/2026), astrolog Auste Grigutis menjelaskan, pergerakan sejumlah planet pada November 2026 dikaitkan dengan terbukanya peluang keuangan bagi beberapa zodiak.

Dalam artikel tersebut, posisi Venus dan Merkurius yang kembali bergerak langsung serta pertemuan Mars dan Jupiter disebut membawa momentum baru dalam urusan pekerjaan dan keuangan.

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Berikut empat zodiak yang disebut berpeluang menarik kesempatan finansial hingga penghujung November 2026.

1. Leo

Advertisement Leo menjadi salah satu zodiak yang diprediksi memperoleh peluang besar dalam urusan karier dan keuangan. Pertemuan Mars dan Jupiter di zodiak Leo pada 16 November disebut membuka momentum baru untuk meraih kemajuan.

Peluang tersebut bisa berupa tawaran bekerja sama dengan merek yang disukai, promosi jabatan, hingga kesempatan mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih tinggi.

Menurut Grigutis, Leo perlu lebih percaya diri dalam menunjukkan kemampuan dan memperjuangkan nilai pekerjaannya. Mereka juga disarankan tidak merasa harus bertahan di tempat kerja saat ini jika ada kesempatan yang lebih menjanjikan.

2. Libra

Libra disebut mulai memasuki periode yang lebih baik dalam urusan finansial. Venus kembali bergerak langsung di zodiak ini pada 13 November, yang dalam penafsiran astrologi dikaitkan dengan membaiknya situasi keuangan.

Setelah menghadapi sejumlah persoalan dalam beberapa bulan terakhir, Libra diprediksi memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi finansial.

Momentum ini juga dinilai tepat untuk mengevaluasi penghasilan. Libra mungkin mulai menyadari bahwa pekerjaan dan tanggung jawab yang dijalankan belum sebanding dengan bayaran yang diterima.