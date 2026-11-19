PONTIANAK POST – Nama aktor Robert Pattinson menjadi sorotan setelah dikaitkan dengan karakter James Bond, agen rahasia legendaris dalam waralaba film 007. Menariknya, kecocokan tersebut juga dibahas melalui sudut pandang astrologi berdasarkan peta kelahiran atau birth chart sang aktor.

Dalam astrologi, peta kelahiran menggambarkan posisi Matahari, Bulan, dan planet ketika seseorang dilahirkan. Posisi tersebut dipercaya mencerminkan sejumlah karakter, mulai dari kepribadian, cara berpikir, hingga bagaimana seseorang menghadapi tekanan.

Dikutip dari Horoscope.com, Rabu (18/11/2026), Robert Pattinson dinilai memiliki sejumlah penempatan astrologi yang menarik untuk memerankan sosok mata-mata Inggris tersebut.

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Aktor kelahiran 13 Mei 1986 itu memiliki Matahari Taurus, Venus di Gemini, Mars di Capricorn, dan Bulan di Cancer. Keempat posisi tersebut dianggap memiliki kesamaan dengan karakter James Bond yang dikenal elegan, cerdas, disiplin, sekaligus menyimpan sisi emosional.

Berikut empat aspek astrologi Robert Pattinson yang disebut cocok dengan karakter James Bond.

Advertisement 1. Matahari Taurus, Kesan Elegan Seorang Agen Rahasia

Robert Pattinson memiliki Matahari di Taurus. Dalam astrologi, Taurus merupakan zodiak berelemen tanah dengan karakter yang dikenal stabil, berorientasi pada kenyamanan, dan memiliki perhatian terhadap kualitas.

Taurus juga berada di bawah pengaruh Venus, planet yang dikaitkan dengan keindahan, kemewahan, dan estetika.

Karakter tersebut dianggap sesuai dengan citra James Bond yang identik dengan setelan jas elegan, mobil mewah, serta gaya hidup berkelas.

Penempatan Matahari Taurus juga menggambarkan daya tarik yang tenang dan tidak berlebihan. Hal ini dinilai cocok dengan sosok agen rahasia yang mampu tampil percaya diri tanpa harus selalu mencari perhatian.

2. Venus di Gemini, Kemampuan Menjalani Dua Identitas

Aspek berikutnya adalah Venus di Gemini.