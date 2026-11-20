PONTIANAK POST - Peluang memperbaiki kondisi keuangan dan mendapatkan keberuntungan diprediksi menghampiri empat shio pada Sabtu, 21 November 2026. Dalam pembacaan astrologi China, hari tersebut menjadi momentum untuk mengambil keputusan finansial secara lebih tenang dan mempertimbangkan peluang yang berpotensi membawa kemakmuran.

Mengutip YourTango, 21 November 2026 bertepatan dengan Earth Pig Establish Day atau Hari Pembentukan Babi Tanah dalam kalender astrologi China. Energi unsur Tanah dikaitkan dengan kestabilan, pertimbangan matang, dan keputusan yang tidak terburu-buru.

Keberuntungan yang dimaksud bukan semata-mata datangnya uang secara mendadak. Momentum ini lebih berkaitan dengan kemampuan mengelola keuangan, memanfaatkan keterampilan, membangun peluang kerja, hingga memperjuangkan penghasilan yang lebih baik.

Empat shio yang disebut berpeluang merasakan pengaruh positif tersebut adalah Babi, Kelinci, Kambing, dan Macan.

Advertisement 1. Shio Babi

Shio Babi diprediksi mulai merasakan perubahan positif dalam kondisi keuangannya. Setelah melewati periode ketika pengeluaran terasa membebani, mereka disebut memiliki kesempatan untuk kembali mengatur pemasukan dan pengeluaran dengan lebih baik.

Pada 21 November, ketenangan dalam mengambil keputusan menjadi salah satu kunci. Shio Babi diperkirakan mulai menyadari bahwa kondisi keuangan sebenarnya masih bisa dikendalikan melalui pengelolaan yang lebih terencana.

Kesempatan untuk menabung dan mengembangkan aset juga menjadi perhatian. Alih-alih menghabiskan uang untuk kebutuhan yang kurang penting, mereka disarankan mempertimbangkan penggunaan dana untuk tujuan jangka panjang.

2. Shio Kelinci

Keberuntungan Shio Kelinci diprediksi datang melalui hubungan sosial dan reputasi yang telah dibangun sebelumnya.