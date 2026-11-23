PONTIANAK POST - Kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar, kenaikan penghasilan, atau memiliki barang baru. Terkadang, waktu bersama orang terdekat, menemukan hobi yang menyenangkan, hingga menyadari hal-hal baik dalam hidup justru memberikan kepuasan tersendiri.

Menurut pembacaan astrologi China, tiga shio diprediksi menjalani pekan yang lebih membahagiakan pada 23-29 November 2026. Ketiganya adalah Anjing, Monyet, dan Babi.

Mengutip YourTango, pekan tersebut dimulai dengan Metal Ox Full Day atau Hari Penuh Kerbau Logam yang dikaitkan dengan penyelesaian. Sementara itu, akhir pekan berada dalam energi Fire Sheep Success Day atau Hari Keberhasilan Kambing Api.

Alih-alih mengejar terlalu banyak hal baru, ketiga shio ini digambarkan lebih menikmati apa yang sudah dimiliki, memperbaiki hubungan, dan memberikan waktu untuk diri sendiri.

1. Shio Anjing

Advertisement Bagi Shio Anjing, kebahagiaan pada pekan ini diprediksi datang dari hubungan dengan orang-orang terdekat.

Setelah menjalani hari-hari yang cukup padat pada awal pekan, kehidupan sosial mereka diperkirakan mulai terasa lebih menyenangkan pada Rabu, 25 November 2026.

Usaha yang selama ini dilakukan untuk menjaga hubungan dengan keluarga maupun teman disebut mulai memberikan hasil positif. Mereka berpeluang mendapatkan ajakan berkumpul dan menghabiskan waktu bersama orang-orang yang membuat nyaman.

Bahkan, pertemuan dengan seseorang di lingkungan keluarga yang biasanya kurang dekat bisa memberikan pengalaman menyenangkan. Kehadiran satu orang yang membuat mereka merasa aman dapat mengubah suasana menjadi lebih hangat.

Bagi Shio Anjing, pekan ini menjadi momentum untuk menikmati kebersamaan tanpa harus memikirkan terlalu banyak urusan pekerjaan.

2. Shio Monyet

Shio Monyet diprediksi menemukan kebahagiaan melalui kegiatan baru yang tidak membutuhkan banyak biaya.