PONTIANAK POST – Penghujung November 2026 diprediksi membawa peluang positif bagi sejumlah pemilik shio. Keberuntungan yang datang disebut bisa berkaitan dengan pekerjaan, kondisi keuangan, hingga hubungan dengan orang-orang terdekat.

Setelah melewati berbagai tantangan, beberapa shio diramalkan mulai merasakan hasil dari usaha yang selama ini dilakukan. Peluang baru juga berpotensi terbuka, termasuk kesempatan memperoleh penghasilan tambahan.

Mengutip JawaPos.com, Senin (23/11/2026), ramalan tersebut bersumber dari akun YouTube PINTU MISTERI. Ada tiga shio yang disebut berpeluang mendapatkan keberuntungan menjelang akhir November 2026.

Berikut tiga shio yang dimaksud:

1. Shio Babi

Advertisement Pemilik Shio Babi diprediksi memiliki peluang baik dalam urusan pekerjaan dan keuangan. Kemampuan yang dimiliki berpotensi menarik perhatian orang lain, termasuk pihak yang sedang mencari tenaga kerja.

Karena itu, pemilik Shio Babi disarankan tidak ragu menunjukkan keterampilan dan mencoba kesempatan baru. Usaha tersebut dipercaya dapat membuka jalan menuju peluang penghasilan yang lebih baik.

Selain urusan pekerjaan, Shio Babi juga diramalkan berkesempatan bertemu kembali dengan seseorang dari masa lalu atau anggota keluarga yang sudah lama tidak dijumpai.

2. Shio Kambing

Shio Kambing juga masuk dalam daftar shio yang diprediksi memperoleh keberuntungan pada penghujung November 2026.

Setelah menghadapi berbagai kesulitan, usaha yang selama ini dijalankan berpeluang mulai menunjukkan hasil. Dalam pekerjaan dan keuangan, ada kemungkinan muncul kabar baik maupun pemasukan tambahan.

Sementara itu, kehidupan pribadi Shio Kambing diperkirakan terasa lebih menyenangkan. Hubungan dengan keluarga, pasangan, maupun orang terdekat berpotensi semakin harmonis.