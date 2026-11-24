PONTIANAK POST – Sejumlah pemilik shio diprediksi mulai merasakan kehidupan yang lebih tenang pada Rabu, 25 November 2026. Ketenangan tersebut dikaitkan dengan kemampuan mengendalikan emosi, menyelesaikan persoalan keuangan, hingga menetapkan batasan dalam hubungan dengan orang lain.

Dalam astrologi Tiongkok, 25 November 2026 disebut sebagai hari Ayam Air atau Water Rooster Receive Day. Unsur Air dikaitkan dengan intuisi dan suara hati, sedangkan energi Ayam melambangkan ketelitian serta kedisiplinan.

Kombinasi tersebut dipercaya mendorong seseorang untuk lebih tenang dalam menghadapi persoalan dan tidak terburu-buru mengambil keputusan.

Mengutip YourTango, Selasa (24/11/2026), terdapat empat shio yang diprediksi merasakan perubahan positif dalam kehidupan mereka pada tanggal tersebut. Berikut ulasannya.

1. Shio Kelinci

Advertisement Pemilik Shio Kelinci diprediksi mulai menemukan ketenangan setelah menghadapi persoalan yang mengganggu kenyamanan hidup, terutama berkaitan dengan kondisi rumah dan keluarga.

Pada 25 November, situasi yang sebelumnya terasa tidak menentu disebut mulai mereda. Meski belum sepenuhnya selesai, pemilik shio ini diperkirakan lebih mampu bersabar dan memahami bahwa sejumlah masalah membutuhkan waktu untuk diselesaikan.

Energi Air dalam pembacaan astrologi juga dikaitkan dengan kemampuan mengendalikan kecemasan. Shio Kelinci disarankan tidak memperburuk keadaan dengan kemarahan atau kekhawatiran berlebihan.

2. Shio Kambing

Persoalan keuangan menjadi perhatian utama bagi pemilik Shio Kambing. Berbagai pengeluaran selama tahun ini disebut telah memberikan tekanan dan membuat mereka khawatir terhadap kondisi finansial.

Namun, pada 25 November, Shio Kambing diprediksi menemukan jalan keluar ketika menghadapi pengeluaran tak terduga. Masalah yang awalnya terasa berat berpeluang menjadi lebih mudah dikelola.

Ramalan tersebut juga mengingatkan pentingnya mempersiapkan keuangan untuk menghadapi kebutuhan mendadak. Menyisihkan sebagian penghasilan secara rutin dapat menjadi langkah sederhana untuk membangun kondisi finansial yang lebih stabil.