PONTIANAK POST – Kamis, 26 November 2026, diprediksi menjadi momen penting bagi empat shio dalam astrologi Tiongkok. Mereka disebut berpeluang memasuki era baru yang membawa perubahan positif, keberanian, hingga kesempatan untuk memperbaiki kondisi keuangan.

Dikutip dari YourTango, Kamis (26/11/2026) merupakan hari Wood Dragon atau Naga Kayu dengan energi Initiate Day. Dalam astrologi Tiongkok, kombinasi tersebut dikaitkan dengan pertumbuhan, ketahanan, dan keberanian untuk memulai sesuatu yang baru.

Ada empat shio yang disebut memiliki peluang untuk mengambil langkah penting dalam kehidupan mereka. Berikut ramalannya:

Advertisement 1. Shio Naga

Shio Naga diprediksi mulai berani mengambil kendali atas kehidupan dan keputusan yang selama ini tertunda.

Pada 26 November, mereka berpeluang mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan memimpin. Situasi yang sebelumnya membuat ragu perlahan dapat berubah menjadi momentum untuk mengambil inisiatif.

Advertisement Dukungan dari orang-orang sekitar juga berpotensi membantu mereka mewujudkan rencana. Kuncinya adalah berani menyampaikan gagasan tanpa mengabaikan pendapat orang lain.

2. Shio Tikus

Bagi pemilik shio Tikus, perubahan besar diperkirakan berkaitan dengan pengelolaan keuangan.

Mereka mulai menyadari pentingnya mengendalikan pengeluaran dan merencanakan kondisi finansial secara lebih matang. Pengalaman menghabiskan uang secara berlebihan sebelumnya dapat menjadi pelajaran untuk mengambil keputusan yang lebih bijak.

Pada hari tersebut, shio Tikus didorong untuk menentukan langkah berikutnya, apakah meningkatkan penghasilan atau menghemat uang yang dimiliki.

Perubahan pola pikir ini dapat membuka peluang untuk membangun kemandirian finansial secara bertahap.