Rupiah Tembus Rp18.239 per Dolar AS, Airlangga Klaim Subsidi BBM Aman

Airlangga Hartarto. (Antara)

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PONTIANAK POST – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai subsidi bahan bakar minyak (BBM) masih relatif aman hingga akhir 2026, meski nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga di Jakarta, Kamis (12/11). Ia mengatakan, ketahanan subsidi BBM masih bergantung pada perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.

Advertisement “Ya, kita lihat kan masih naik-turun, dan selama harga minyak secara global masih dibeli di harga 92 dolar AS sampai 93 dolar AS (per barel) dan rupiah di level ini (BBM subsidi) relatif sampai Desember, masih aman,” kata Airlangga.

Pada penutupan perdagangan Kamis, rupiah melemah 90 poin atau 0,50 persen menjadi Rp18.239 per dolar AS. Posisi tersebut turun dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp18.149 per dolar AS.

Pemerintah Jamin Harga BBM Subsidi Tidak Naik

Pemerintah sebelumnya memastikan harga BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan hingga 31 Desember 2026.

Pemerintah juga telah menghitung kemampuan APBN untuk menyerap kenaikan harga minyak dunia hingga rata-rata 100 dolar AS per barel sepanjang tahun, sejak perang AS-Iran terjadi pada awal 2026.

Meski demikian, asumsi makro dalam APBN 2026 masih menetapkan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 70 dolar AS per barel. Sementara itu, asumsi nilai tukar rupiah ditetapkan sebesar Rp16.500 per dolar AS.

Airlangga mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan nilai tukar rupiah, baik di tengah dinamika politik domestik maupun geopolitik dunia.

“Tetapi ya tentu kita tahu juga mengenai rupiah ya mungkin berembus juga berbagai pengaruh sentimen. Ya kita kalau itu kan kita tunggu saja, lihat perkembangan. Karena kan dolar ini kan bukan nilai satu hari tapi secara kumulatif,” ujar Airlangga.

Ia berharap fundamental perekonomian Indonesia tetap resilien, terutama dengan menjaga aktivitas ekonomi masyarakat.