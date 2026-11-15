Prabowo Dorong Kerja Sama Mineral Kritis ASEAN

Advertisement Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada KTT ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11). (Antara)

PONTIANAK POST - Para pemimpin ASEAN mengadopsi Deklarasi Mineral Kritis ASEAN untuk Ketahanan Kawasan dan Pertumbuhan Berkelanjutan (Declaration on ASEAN Critical Minerals for Regional Resilience and Sustainable Growth) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11).

Deklarasi tersebut menjadi pijakan bagi negara-negara anggota, termasuk Indonesia, untuk membangun rantai nilai mineral kritis kawasan, mulai dari eksplorasi, pengolahan, hingga daur ulang.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam KTT tersebut, menilai kerja sama mineral kritis penting untuk memperkuat ketahanan rantai pasok dan mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan.

"Pembahasan tersebut sejalan dengan upaya ASEAN meningkatkan daya saing regional di tengah meningkatnya kebutuhan mineral strategis untuk pengembangan teknologi dan transisi energi," ujar Bahlil.

Deklarasi itu mengakui kekayaan sumber daya mineral kritis ASEAN serta peran kawasan sebagai produsen, pengolah, dan konsumen. Negara-negara anggota sepakat menyusun definisi bersama dan daftar mineral kritis yang dapat diperbarui, sekaligus merumuskan Strategi Mineral Kritis ASEAN.

ASEAN dorong nilai tambah dan investasi mineral

Melalui deklarasi tersebut, negara anggota berkomitmen meningkatkan nilai tambah mineral, memperluas perdagangan intra-ASEAN, dan mendiversifikasi pasokan.

Kerja sama juga mencakup penguatan inovasi, peningkatan keterampilan, alih teknologi, serta pengembangan daur ulang dan efisiensi sumber daya.

Untuk menarik investasi publik dan swasta, ASEAN akan menyiapkan rangkaian proyek serta memanfaatkan platform seperti AMVest dan AMConnect.

AMVest (ASEAN Minerals Investment Forum) merupakan forum investasi mineral tahunan ASEAN yang mempertemukan pemerintah dan pelaku usaha untuk mempromosikan peluang investasi di kawasan. Sementara itu, AMConnect menjadi platform pendukung kerja sama mineral regional.

Seluruh bentuk kerja sama tersebut bersifat sukarela dengan tetap menghormati hukum nasional dan kondisi masing-masing negara.

Dalam sesi pleno KTT, Presiden Prabowo menyebut persaingan sumber daya sebagai salah satu tantangan global yang dihadapi ASEAN, selain tekanan ekonomi dan ketegangan geopolitik.

Menurut Prabowo, kekayaan sumber daya alam, lahan produktif, pertumbuhan industri, dan pasar domestik yang luas merupakan modal bagi kawasan untuk memperkuat ketahanan bersama.

"Jika digabungkan, kekuatan-kekuatan ini dapat meningkatkan produksi regional, mengamankan cadangan pangan, dan menjamin pasokan energi yang andal. Namun, kita harus bekerja sama secara selaras," kata Prabowo.

AMMin ditugaskan tindak lanjuti deklarasi

Tindak lanjut deklarasi diserahkan kepada Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN Bidang Mineral (ASEAN Ministerial Meeting on Minerals/AMMin).

Forum tersebut bertugas menyusun dan melaksanakan strategi mineral kritis serta melaporkan perkembangannya. Pelaksanaannya mengacu pada Prinsip ASEAN untuk Pembangunan Mineral Berkelanjutan (ASEAN Principles for Sustainable Minerals Development).