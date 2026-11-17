PONTIANAK POST – Harga minyak dunia terancam terus melemah akibat meningkatnya kekhawatiran terhadap kelebihan pasokan global pada 2027. Harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) bahkan diperkirakan bisa merosot ke kisaran USD 77 per barel jika tekanan jual terus berlanjut.

Analis Dupoin Futures Geraldo Kofit mengatakan, pergerakan harga WTI saat ini masih menunjukkan kecenderungan melemah. Secara teknikal, harga minyak kesulitan menembus area resistance atau batas atas di kisaran USD 89,63–92,49 per barel.

Advertisement ”Tekanan jual masih cukup kuat sehingga membatasi peluang kenaikan harga,” ujar Geraldo.

Menurut dia, selama WTI belum mampu menembus area resistance tersebut, risiko penurunan harga masih terbuka. Dupoin Futures memproyeksikan harga minyak berpotensi bergerak menuju kisaran USD 79,63–77,74 per barel.

Tekanan terhadap harga minyak juga terlihat dalam perdagangan global. Reuters melaporkan harga WTI turun sekitar 3,2 persen menjadi USD 85,72 per barel. Pelemahan tersebut seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap potensi surplus pasokan minyak dunia pada 2027.

Advertisement Bank investasi Goldman Sachs memperkirakan pasar minyak global akan mengalami surplus sekitar 2 juta barel per hari pada tahun depan. Kondisi ini berpotensi membuat produksi minyak melampaui kebutuhan konsumsi global sehingga menekan harga.

Meski demikian, pergerakan minyak tidak hanya ditentukan oleh keseimbangan pasokan dan permintaan. Geraldo menilai perkembangan geopolitik di Timur Tengah juga menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi harga, terutama jika mengganggu jalur distribusi minyak dunia.

”Peningkatan stok minyak berpotensi memperkuat tekanan harga, sedangkan penurunan persediaan dapat membantu menahan pelemahan,” ujarnya.