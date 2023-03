Superhero Remaja Dari Bcu

Virgo and the Sparklings Tayang Mulai Besok

JAKARTA – Bumilangit Cinematic Universe (BCU) meluncurkan film pahlawan super Nusantara ketiganya, Virgo and the Sparklings. Disutradarai Ody C. Harahap, film yang membutuhkan waktu produksi selama tiga tahun itu akan tayang mulai besok (2/3). Adhisty Zara didapuk sebagai pemain utama yang memerankan tokoh Riani alias Virgo.

Sebagaimana dua film superhero sebelumnya, yakni Gundala (2019) dan Sri Asih (2022), Virgo memiliki kekuatan super khusus. Virgo mampu mengeluarkan api dari kedua tangannya. Warna apinya berubah bergantung situasi dan emosi yang tengah dirasakannya.

Selaku produser, Joko Anwar menuturkan dari sisi universe, Virgo termasuk ke dalam patriot taruna. Sementara itu, Gundala dan Sri Asih menjadi bagian dari patriot dewasa.

’’Gundala, Sri Asih, dan Tira masuknya jagoan dewasa. Nah, ada juga patriot yang akan dipopulasikan oleh jagoan-jagoan muda. Salah satunya karakter Virgo ini,’’ kata pria yang akrab disapa Jokan itu saat konferensi pers di Epicentrum XXI, kemarin (28/2).

Jokan mengklaim bahwa film Virgo and the Sparklings digarap dengan matang sejak awal menentukan tim produksi. Mulai pemilihan kru hingga pemain. Begitu juga dari segi teknis lainnya seperti proses kreatif cerita dan tone warna gambar yang ditampilkan.

Ody menceritakan mengenai proses ide kreatif film Virgo and the Sparklings. Dia memaparkan bahwa pihaknya telah menyesuaikan berbagai elemen yang ada di versi Webtoon-nya ke dalam film. Misalnya, tidak mengubah nama tokoh atau profesi yang diemban setiap karakter yang ada.

’’Kami coba padukan semua jadi satu. Semuanya based on character. Kayak dia anak band, ya karena memang anak band di Webtoon-nya,’’ kata Ody.

Hal itu sengaja dilakukan mengingat sebelum diadaptasi menjadi sebuah film, cerita Virgo and the Sparklings Annisa Nisfihani dan Ellie Goh telah dibaca banyak orang. ’’Plus ini kan film remaja, superhero, dan anak band. Jadi, kami pun tetap mengadaptasinya seperti itu (versi Webtoon, Red). Nuansanya tetap harus ke sana,’’ papar Ody.

Dalam cerita tersebut, Virgo membuat sebuah grup band bersama tiga orang teman sekolahnya. Yakni, Rachel Florencia (Yasmin), Satine Zaneta (Ussy), dan Ashira Zamita (Monica). Sementara itu, Zara mengungkapkan banyak rintangan rumit yang dihadapi dalam proyek action terbarunya tersebut. Sebab, selama ini dia berkutat dengan film drama.

’’Jujur, banyak banget tantangannya. Waktu awal tuh sempat agak ragu untuk nerima, kayak sanggup apa nggak ya?’’ kata Zara. Salah satunya adalah adegan laga yang mesti dilakoni. ’’Yang paling berat itu pas fighting-nya dan pakai sling,’’ beber dia.

Mantan anggota JKT48 tersebut mengungkapkan, kepalanya pernah mengalami sedikit kebotakan setelah akting menggunakan sling. ’’Kelihatannya enak terbang gitu. Aslinya mah seram. Rambut aku juga nyangkut, jadi kejambak-jambak gitu. Sempat botak dikit pas syuting karena ketarik-tarik itu,’’ papar Zara.

Tantangan lain yang dihadapi adalah ketika dituntut untuk bisa bermain gitar. Walaupun, Zara meniti kariernya di industri hiburan tanah air dari seni musik. ’’Ngeband tuh salah satu hal yang aku takutin sebelum syuting. Makanya, di sini kami latihan intens seminggu sekali dan terus ngasih update rutin ke kantor,’’ jelasnya.

Terlepas dari itu, dara berusia 19 tahun tersebut mengaku senang sekaligus bangga menjadi bagian dari BCU. Menurut dia, tidak ada alasan untuknya menolak tawaran terlibat di film Virgo and the Sparklings.

Dalam film itu, Riani merupakan seorang anak remaja yang harus berjuang mengendalikan kekuatannya. Dia juga harus bertransformasi menjadi sosok Virgo untuk bisa menghadapi kekuatan jahat yang mengancam umat manusia di muka bumi. (shf/c12/ayi)