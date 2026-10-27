Syahrini Rela Latihan Konser hingga Dini Hari Tunggu Putrinya Tidur

PONTIANAK POST - Penyanyi Syahrini mengaku harus mengatur waktu antara mengurus putrinya yang berusia 2 tahun dan menjalani latihan untuk konser tunggal bertajuk Aku Kembali Live in Concert. Ia biasanya baru berangkat latihan setelah memastikan sang anak tertidur.

"Aku mengalami hal-hal baru di proses latihan bersama penari dan band, workshop sama tim semuanya. (Untuk bisa latihan) aku menunggu jam tidur anakku," kata Syahrini dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (27/10).

Advertisement Syahrini mengatakan, dirinya tidak ingin melewatkan momen tumbuh kembang putrinya. Menurut dia, masa-masa tersebut berlangsung cepat dan tidak akan terulang.

"Aku tidak mau kehilangan momen itu karena itu tidak akan terulang lagi. Itu momen yang sangat cepat," ujarnya.

Ia bertekad mendampingi putrinya sejak bangun tidur hingga kembali terlelap. Karena itu, Syahrini baru bisa meninggalkan rumah untuk berlatih setelah pukul 20.00.

Advertisement "Jadi aku menunggu waktu tidur anak dulu, jam 7.30 itu sudah di atas tempat tidur, jam 8 malam aku baru keluar rumah, latihan menari jam 9 sampai 2 dini hari saat itu, lanjut jam 11 sampai jam 1 malam untuk latihan band," kata dia.

Rutinitas tersebut dijalani Syahrini selama berminggu-minggu. Sebelum berangkat, ia juga memastikan kebutuhan suami dan anaknya di rumah telah tersedia dan tertata.

Syahrini Bersyukur Tetap Bisa Berkarya

Syahrini mengaku tetap menjalani rutinitas tersebut dengan senang hati. Meski harus membagi waktu untuk keluarga dan persiapan konser, ia bersyukur masih bisa menyalurkan kecintaannya terhadap seni.

"Memang lelah, tapi aku senang karena kesenianku juga tersalurkan. Mengurus anak dan mengurus bapak RB (Reino Barack) juga, jadi rapih tertata di rumah," katanya.