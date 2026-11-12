Scarlett Johansson Pernah Putus Asa Usai Gagal Dapat Peran di Gravity dan Iron Man 2

PONTIANAK POST - Aktris Scarlett Johansson pernah mengalami masa sulit dalam perjalanan kariernya setelah gagal mendapatkan dua peran yang sangat diinginkannya, yakni dalam film Gravity dan Iron Man 2.

Pengalaman tersebut sempat membuat Johansson mempertanyakan pilihan kariernya sebagai aktris. Namun, kini ia kembali terlibat dalam sejumlah proyek besar Hollywood, termasuk The Batman 2 dan Scapegoat.

Advertisement Dalam wawancara sebelumnya dengan Variety, Johansson mengungkapkan bahwa kehilangan kesempatan membintangi dua film tersebut membuatnya frustrasi.

“Saya ditolak untuk dua peran. Yang pertama adalah 'Iron Man 2', kemudian 'Gravity'. Saya sangat menginginkan peran itu,” kata Johansson, Kamis (12/11).

Ia mengaku sempat merasa kehilangan harapan dan mempertanyakan apakah dirinya masih berada di jalur karier yang tepat.

Advertisement “Saya merasa sangat frustrasi dan putus asa. Saya sampai bertanya-tanya, 'Apakah saya berada di pekerjaan yang tepat?'” ujarnya.

Johansson juga mengatakan saat itu dirinya banyak menerima tawaran naskah film tentang Marilyn Monroe. Situasi tersebut sempat membuatnya mempertanyakan peluang untuk berkembang secara kreatif.

Kini Terlibat dalam The Batman 2 dan The Exorcist: Martyrs

Perjalanan karier Johansson kemudian membawanya kembali ke sejumlah produksi besar Hollywood.

Ia telah menyelesaikan syuting The Exorcist: Martyrs dan The Batman 2 secara berurutan.