Warung Kopi, Tempat Semua Obrolan Mengalir: Dari Gibran, MBG, hingga Nasib Pengangguran di Kalbar

PONTIANAK POST - Di sebuah sudut Kampung Arang, Desa Arlim, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, waktu seolah berjalan sedikit lebih lambat. Di bawah naungan warung kopi sederhana, beberapa lelaki duduk mengelilingi meja. Secangkir kopi hitam mengepulkan aroma, gelas-gelas beradu pelan, sementara percakapan mengalir tanpa perlu moderator.

Tidak ada podium, tidak ada mikrofon, apalagi ruang sidang. Namun, dari meja kecil itulah berbagai persoalan bisa dibicarakan. Mulai dari politik nasional, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), pengangguran di Kalimantan Barat, sampai nasib para aparatur sipil negara (ASN) setelah memasuki masa pensiun.

Warkop memang punya keistimewaan tersendiri. Ia bukan sekadar tempat membeli dan menikmati kopi. Di sana, batas-batas profesi, jabatan, usia, dan latar belakang seakan mencair. Semua orang punya kesempatan menyampaikan pendapat. Kadang serius, sesekali berdebat, lalu pecah tawa sebelum percakapan kembali menemukan jalannya.

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Di antara mereka ada Bang Edi, yang dikenal dengan nama Junaidi. Ia bukan orang sembarangan dalam dunia pendidikan. Pernah menduduki posisi dekan di salah satu perguruan tinggi negeri di Kalimantan Barat. Pengalaman akademis dan perjalanan panjangnya tentu memberinya banyak sudut pandang dalam membaca persoalan masyarakat.

Namun, di warkop ini, gelar dan jabatan masa lalu tidak harus selalu berada di depan nama. Bang Edi cukup menjadi bagian dari lingkaran pertemanan. Ia duduk, menikmati suasana, dan membiarkan percakapan tumbuh sebagaimana mestinya.

Advertisement Ada pula Along, atau Suherman, pemilik bengkel mobil. Sehari-hari, hidupnya akrab dengan suara mesin, oli, perkakas, dan kendaraan pelanggan yang datang silih berganti. Dunia bengkel mengajarkannya bahwa setiap kerusakan punya sebab dan setiap persoalan membutuhkan ketelitian untuk menemukan jalan keluar.

Salah seorang konsumennya, sebut saja Arie, ikut berada dalam lingkaran obrolan. Hubungan pemilik bengkel dan pelanggan rupanya tidak selalu berhenti ketika urusan kendaraan selesai. Di luar bengkel, pertemanan bisa berlanjut di meja kopi. Dari urusan mobil, percakapan kemudian melompat ke persoalan yang lebih luas: kehidupan, pekerjaan, ekonomi, hingga kebijakan pemerintah.

Di meja yang sama, seorang jurnalis turut menyimak dan sesekali masuk dalam percakapan. Profesi yang sehari-hari menuntutnya mencari informasi, memeriksa fakta, dan merangkai peristiwa menjadi berita, kali ini memberinya kesempatan mendengar kehidupan dari jarak yang lebih dekat.

Obrolan politik nasional tentu tak pernah benar-benar sepi. Nama Gibran bisa menjadi salah satu bahan pembicaraan. Begitu pula berbagai dinamika pemerintahan, arah kebijakan, dan pertanyaan publik tentang bagaimana kekuasaan dijalankan. Di tengah perbedaan pandangan, warkop memberi ruang bagi setiap orang untuk mengutarakan pendapat tanpa harus merasa sedang berpidato.

Program Makan Bergizi Gratis juga menjadi tema yang menarik untuk dibicarakan. Program yang menyentuh kehidupan anak-anak, sekolah, petani, peternak, hingga pelaku usaha itu bukan semata soal makanan di atas piring. Ada pertanyaan tentang pelaksanaan, pengawasan, kualitas makanan, perputaran ekonomi, dan sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.