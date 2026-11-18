PONTIANAK POST- Nenek dan kakek sering menjadi sosok yang diandalkan orang tua untuk membantu mengasuh anak.

Pengalaman mereka dalam membesarkan anak tentu bisa menjadi bekal berharga. Namun, perbedaan cara pandang antargenerasi terkadang membuat orang tua berada dalam posisi serba salah.

Situasi ini bisa muncul ketika nenek memberikan makanan yang menurut orang tua belum boleh dikonsumsi cucu atau memberikan gawai agar anak berhenti menangis. Padahal, orang tua sudah memiliki aturan pengasuhan sendiri.

Advertisement "Dulu anak-anak diberi seperti ini dan baik-baik saja." Kalimat semacam itu mungkin terdengar akrab ketika nenek dan orang tua berbeda pendapat soal pengasuhan.

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Menurut psikolog Rohmatul Fitri MPsi Psikolog, nenek atau kakek boleh terlibat dalam mengurus cucu.

Advertisement Namun, keterlibatan tersebut tidak boleh menggantikan posisi orang tua sebagai pengambil keputusan utama.

"Nenek atau kakek boleh terlibat dalam me-ngurus cucu, tetapi ja ngan me ng gantikan posisi orang tua sebagai pengambil kepu tusan utama," tegasnya, dikutip dari Jawapos.

Menghargai Pengalaman Nenek

Fitri menjelaskan, keterlibatan nenek atau kakek masih berada dalam batas sehat selama mereka membantu menjaga cucu ketika orang tua bekerja, memberikan saran berdasarkan pengalaman tanpa memaksakan kehendak, serta mengikuti aturan yang telah disepakati orang tua.

Batas tersebut mulai terlewati ketika nenek atau kakek sengaja melakukan sesuatu yang jelas-jelas dilarang orang tua.

Contohnya, diam-diam memberikan makanan yang memang tidak boleh dikonsumsi anak, menyalahkan orang tua ketika anak ditegur, hingga mengkritik cara orang tua mendidik anak di hadapan cucu.