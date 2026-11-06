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Kayong Utara

Warga Kayong Utara Apresiasi Program Pendidikan dan Kesehatan Gratis, Dinilai Bantu Keluarga

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Penulis: Danang Prasetyo
Siswa SMP di kepulauan, Kabupaten Kayong Utara saat menjalankan pendidikan dengan menggunakan laptop. (ISTIMEWA)
Siswa SMP di kepulauan, Kabupaten Kayong Utara saat menjalankan pendidikan dengan menggunakan laptop. (ISTIMEWA)

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PONTIANAK POST — Kebijakan pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan dasar yang inklusif dan berpihak kepada masyarakat terus menuai respons positif. Warga Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Aris, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi mendalam kepada pemerintah atas terealisasinya program pendidikan gratis serta layanan kesehatan gratis di wilayah tersebut.

Menurutnya, program-program pro-rakyat ini telah memberikan dampak yang sangat signifikan dalam meringankan beban ekonomi keluarga, khususnya di tengah dinamika kebutuhan hidup saat ini. Kehadiran akses pendidikan yang terjangkau tanpa biaya serta jaminan kesehatan yang mudah diakses dinilai menjadi pilar penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kayong Utara.

"Kami selaku warga tentu sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah. Program pendidikan gratis ini sangat membantu para orang tua menyekolahkan anak mereka tanpa cemas memikirkan biaya beban sekolah. Begitu juga dengan layanan kesehatan gratis yang memberikan rasa aman bagi kami saat membutuhkan pertolongan medis," ujar Aris saat ditemui di Sukadana, Kamis (5/11).

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Ia menilai, langkah nyata pemerintah daerah dalam menggratiskan layanan pendidikan dan kesehatan menunjukkan komitmen kuat dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Pendidikan yang merata dan jaminan kesehatan yang layak merupakan fondasi utama bagi kemajuan suatu daerah.

Dia berharap program strategis ini dapat terus dilanjutkan, dijaga kualitasnya, serta ditingkatkan pelayanannya dari waktu ke waktu. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, ia optimis Kabupaten Kayong Utara dapat terus melangkah maju menjadi daerah yang semakin sejahtera dan mandiri.

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"Harapan kami ke depan, fasilitas dan pelayanan ini terus dipertahankan bahkan ditingkatkan, sehingga seluruh masyarakat di pelosok Kayong Utara dapat merasakan manfaat yang merata," pungkasnya. (dan)

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Editor : Rafael B. Junior
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