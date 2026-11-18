PONTIANAK POST - Mainan dengan tekstur empuk dan bisa diremas seperti squishy kerap menarik perhatian anak.

Bentuknya yang beragam, termasuk squishy dumpling yang sedang tren, membuat mainan ini mudah disukai.

Namun, orang tua perlu memperhatikan kualitas dan bahan yang digunakan karena tidak semua produk squishy aman untuk anak.

Advertisement Produk berkualitas rendah atau palsu berpotensi mengandung bahan kimia berbahaya.

Paparan zat tersebut dapat menyebabkan iritasi kulit dan mata, gangguan pernapasan, hingga meningkatkan risiko kanker.

Advertisement Dilansir dari Jawapos, Dokter Kelvin Arifin, yang kerap membagikan edukasi kesehatan melalui Instagram @dr.kelvinarifin dan TikTok @kelvin.arifin2, menjelaskan sejumlah bahan kimia yang perlu diwaspadai dalam mainan tersebut.

Benzena hingga Isosianat Perlu Diwaspadai

Salah satu zat berbahaya yang dapat ditemukan pada squishy berkualitas rendah adalah benzena.

Selain itu, ada beberapa bahan kimia lain yang perlu diperhatikan, yakni dimetilformamida (DMF), amina, dan isosianat.

’’Paparan bahan-bahan tersebut dapat menyebabkan iritasi mata dan kulit, memicu serangan asma pada anak yang memiliki riwayat asma, hingga meningkatkan risiko kanker,’’ jelasnya.

Risiko tersebut membuat orang tua perlu lebih cermat sebelum memberikan squishy kepada anak.