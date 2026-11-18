PONTIANAK POST - Tekanan darah merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuh.

Ketika tekanan darah terlalu tinggi dan berlangsung dalam waktu lama, jantung serta pembuluh darah dapat mengalami tekanan berlebih.

Masalahnya, tekanan darah tinggi atau hipertensi sering kali tidak menunjukkan gejala khas. Seseorang bisa saja merasa sehat, padahal tekanan darahnya sudah berada di atas batas normal.

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Gangguan kesehatan ini terkadang baru diketahui setelah memicu masalah pada organ tubuh, seperti jantung, ginjal, atau otak.

Advertisement Apa yang dimaksud dengan tekanan darah?

Dilansir dari Jawapos, Guru Besar Botani Farmasi dan Farmakognosi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, Prof Dr Apt Mangestuti Agil MS menjelaskan tekanan darah merupakan ukuran kekuatan darah ketika menekan dinding pembuluh arteri saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh.

Pengukurannya terdiri atas dua angka, yakni sistolik dan diastolik. Sistolik menunjukkan tekanan ketika jantung memompa darah, sedangkan diastolik menggambarkan tekanan ketika jantung berada dalam fase relaksasi.

Dalam bahan yang menjadi dasar artikel ini, tekanan darah normal disebut berada di bawah 120 mmHg untuk sistolik dan di bawah 80 mmHg untuk diastolik.

Tekanan darah yang terlalu tinggi membuat jantung harus bekerja lebih keras untuk mengalirkan darah ke seluruh bagian tubuh.

Hipertensi terdiri atas beberapa tingkatan, mulai dari tahap satu, tahap dua, hingga kondisi krisis. Jika tidak dikendalikan, tekanan yang terus-menerus tinggi dapat merusak pembuluh darah dan jantung.