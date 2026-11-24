PONTIANAK POST – Sebanyak 4,4 juta orang di Indonesia terdeteksi memiliki risiko kanker paru berdasarkan hasil skrining melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) periode Januari hingga akhir Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 50 ribu orang masuk kategori risiko tinggi, satu juta risiko sedang, dan 3,3 juta risiko rendah.

Angka tersebut setara 16,9 persen dari 25 juta orang yang menjalani skrining kanker paru. Namun, temuan risiko ini bukan berarti seluruhnya telah didiagnosis menderita kanker paru.

Advertisement Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, hasil skrining menjadi pintu masuk untuk menemukan masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Sebab, kanker paru dapat berkembang tanpa gejala yang mudah dikenali.

“ Tapi yang berisiko ini masih jalan-jalan. Sebab tidak terlihat gejala,” kata Nadia dalam acara Lung Cancer Awareness Month yang digelar Kemenkes bersama AstraZeneca, Selasa (24/11).

Dia optimistis perluasan skrining melalui CKG dapat meningkatkan penemuan kasus kanker paru, termasuk pada orang yang belum menunjukkan gejala. Dengan deteksi lebih awal, pasien berpeluang mendapatkan penanganan sebelum penyakit berkembang ke stadium lanjut.

Advertisement Berdasarkan data Kemenkes, kasus baru kanker paru meningkat dari 13,4 ribu orang pada 2022 menjadi 18,7 ribu orang pada 2024. Angka kematian juga naik dari 6,6 ribu menjadi 17,1 ribu orang dalam periode yang sama.

“Kita deteksinya akan semakin baik,” ujar Nadia.

Usia Pasien Indonesia Lebih Muda

Salah satu persoalan dalam penanganan kanker paru adalah keterlambatan diagnosis. Penyakit ini sering baru diketahui ketika sudah berkembang, sehingga pilihan pengobatan menjadi lebih terbatas.

Usia pasien kanker paru di Indonesia juga relatif lebih muda dibandingkan rata-rata internasional. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut, rata-rata usia pasien di Indonesia sekitar 58 tahun, sedangkan secara internasional mencapai 65 tahun.