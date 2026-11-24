PONTIANAK POST – Sebanyak 217 warga di Kabupaten Ketapang mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan gratis melalui program CERIA (Cegah Penyakit, Edukasi dan Pengobatan Gratis) yang digelar PT Cita Mineral Investindo Tbk (CMI).

Program dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 tahun 2026 itu dilaksanakan di dua desa, yakni Desa Sari Bekayas, Kecamatan Air Upas, dan Desa Istana, Kecamatan Sandai.

Advertisement Kegiatan pertama berlangsung pada 9 November 2026 di Desa Sari Bekayas dan melayani 112 warga. Selanjutnya, pada 16 November 2026, sebanyak 105 warga Desa Istana mendapatkan layanan serupa.

Hasil pemeriksaan di Desa Sari Bekayas menunjukkan hiperurisemia atau kadar asam urat tinggi menjadi keluhan terbanyak, yakni 26 orang. Disusul hipertensi 22 orang, diabetes melitus 18 orang, nyeri otot (myalgia) 15 orang, dan kolesterol tinggi (hiperkolesterolemia) 10 orang.

Sementara itu, di Desa Istana, hipertensi menjadi temuan terbanyak dengan 24 orang. Berikutnya hiperurisemia 11 orang, serta observasi demam (febris), sakit kepala (cephalgia), dan selesma (common cold) masing-masing 10 orang.

Advertisement Temuan tersebut menunjukkan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mengenali risiko penyakit sejak dini. Melalui program ini, warga juga mendapatkan konsultasi dan edukasi mengenai pola hidup sehat serta penanganan keluhan kesehatan.

Manajer CSR CMI Puguh Widagdo mengatakan, program CERIA merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional.

“Bagi kami, kesehatan bukan sekadar persoalan pengobatan ketika seseorang jatuh sakit, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang memiliki kesempatan untuk hidup lebih sehat dan produktif. Melalui program CERIA, kami ingin memastikan bahwa kehadiran perusahaan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” ujar Puguh.

Dia berharap layanan pemeriksaan dan pengobatan gratis tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan dan melakukan pemeriksaan secara rutin.