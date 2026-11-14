Lomba Mancing Kubu Raya Digelar 5 Desember, Gratis dan Berhadiah Motor serta Umrah

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PONTIANAK POST – Lomba memancing yang sempat tertunda akibat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap di Kabupaten Kubu Raya dipastikan kembali digelar pada 5 Desember 2026. Kegiatan ini terbuka gratis bagi masyarakat dengan kapasitas maksimal 5.000 peserta.

Bupati Kubu Raya Sujiwo mengatakan, lomba memancing tersebut tetap dilaksanakan dengan hadiah yang tidak berubah dari rencana awal.

“Pendaftarannya nol rupiah. Hadiahnya juga tidak berubah. Hadiah utama ada satu unit sepeda motor dari Bank Kalbar, kemudian ada umrah dan berbagai hadiah hiburan menarik, seperti sepeda gowes, sepeda listrik, serta barang-barang elektronik,” ujarnya.

Lomba tersebut sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 22 Agustus 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-19 Kabupaten Kubu Raya dan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Namun, kegiatan terpaksa ditunda karena asap dan kabut tebal akibat karhutla. Kondisi sungai di kawasan Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, yang menjadi lokasi lomba juga mengering.

Panitia Siapkan 5 Ton Ikan

Untuk menyukseskan kegiatan tersebut, panitia menyiapkan sekitar 4 hingga 5 ton ikan yang akan ditebar di lokasi lomba.

Sujiwo mengatakan, proses penebaran ikan nantinya akan disaksikan langsung oleh peserta. Dengan demikian, peserta dapat mengetahui jumlah ikan yang telah disiapkan panitia.

Masyarakat yang belum mendaftar masih dapat mengonfirmasi ketersediaan tempat melalui Dinas Perikanan Kabupaten Kubu Raya. Jumlah peserta dibatasi maksimal 5.000 orang menyesuaikan kapasitas lokasi.

Selain berkesempatan memperoleh hadiah, peserta yang berhasil mendapatkan ikan juga diperbolehkan membawa pulang hasil tangkapannya secara gratis.

Jadi Ajang Silaturahmi Masyarakat

Sujiwo mengatakan, lomba memancing tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, khususnya pencinta kegiatan memancing, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi.

Menurutnya, pemerintah daerah berupaya menghadirkan berbagai kegiatan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menikmati aktivitas sesuai minat masing-masing.

Kegiatan tersebut antara lain bersepeda, jalan sehat, hingga lari.

“Tugas kita ini kan hanya membahagiakan. Saya memegang rumus, bahagiakan orang lain, insyaallah Allah akan bahagiakan kita,” ungkapnya.

Sujiwo mengajak masyarakat, terutama para pencinta memancing, untuk memanfaatkan kesempatan tersebut.