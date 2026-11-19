Kecelakaan lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Sungai Ambawang, menewaskan seorang penumpang minibus, Kamis (19/11/2026) dini hari. (Humas Polri)

PONTIANAK POST - Kecelakaan lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, menewaskan seorang penumpang minibus, Kamis (19/11/2026) dini hari. Korban bernama M. Yasid (53) meninggal dunia setelah minibus yang ditumpanginya menabrak bagian belakang dump truk yang terparkir di badan jalan.

Advertisement Kecelakaan terjadi sekitar pukul 03.20 WIB di tanjakan sebelum Pasar Bukit Rebung, Desa Jawa Tengah, arah Pontianak. Dalam peristiwa tersebut, seorang penumpang lainnya bernama Farah mengalami luka-luka.

Minibus bernomor polisi KB 1765 ME itu dikemudikan Agustinus Mamat. Kendaraan tersebut sebelumnya melaju dari arah Tayan menuju Pontianak melalui Jalan Trans Kalimantan.

Saat tiba di lokasi kejadian, minibus berhadapan dengan dump truk bernomor polisi KB 9877 DN yang berhenti di badan jalan akibat mengalami gangguan mesin.

Advertisement Baca Juga: Kecelakaan Maut di Sungai Ambawang, Penumpang Minibus Tewas Terhimpit Dua Truk

Minibus Terhimpit Dua Truk

Kasat Lantas Polres Kubu Raya Iptu Judi Effendhy melalui Kasubsi Penmas Aiptu Ade menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan awal, kecelakaan diduga melibatkan sebuah truk boks yang belum diketahui identitasnya.

Truk boks tersebut melaju dari arah berlawanan ketika minibus mendekati dump truk yang sedang terparkir.

Kondisi jalan yang gelap dan jarak antarkendaraan yang sudah terlalu dekat membuat situasi sulit dihindari.

"Minibus yang dikemudikan Agustinus Mamat berada dalam posisi terhimpit antara dump truk yang terparkir dan truk boks yang datang dari arah berlawanan. Dalam situasi tersebut, minibus menabrak bagian belakang sebelah kanan dump truk hingga terjadi kecelakaan," jelas Ade.

Benturan tersebut mengakibatkan M. Yasid meninggal dunia. Sementara itu, Farah mengalami luka-luka.

Dua kendaraan yang diketahui terlibat dalam peristiwa tersebut adalah dump truk KB 9877 DN dan minibus KB 1765 ME. Identitas truk boks yang disebut dalam kronologi awal masih belum diketahui.

Kendaraan Mogok di Badan Jalan Berisiko Picu Kecelakaan

Kecelakaan ini kembali menunjukkan risiko kendaraan yang berhenti di badan jalan, terutama pada malam hingga dini hari ketika jarak pandang terbatas.

Kondisi tersebut semakin berbahaya apabila kendaraan mengalami kerusakan di ruas jalan yang minim penerangan dan memiliki medan menanjak.

Satlantas Polres Kubu Raya mengimbau pengemudi agar meningkatkan kewaspadaan saat melintasi Jalan Trans Kalimantan, khususnya pada malam hingga dini hari.

Pengendara diminta menyesuaikan kecepatan dengan kondisi jalan, menjaga jarak aman, serta memastikan lampu kendaraan berfungsi dengan baik.

Polisi juga mengingatkan pengemudi agar segera memindahkan kendaraan yang mengalami gangguan teknis ke tempat aman.

Jika kendaraan tidak memungkinkan untuk dipindahkan, pengemudi harus memasang tanda peringatan yang mudah terlihat dari jarak cukup jauh agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya.

"Keselamatan harus menjadi prioritas setiap pengendara. Jangan memaksakan perjalanan ketika jarak pandang terbatas atau kondisi kendaraan tidak memungkinkan. Pengemudi juga harus memastikan kendaraan yang mengalami kerusakan mendapat pengamanan agar tidak menjadi ancaman bagi pengguna jalan lain," imbau Ade.

Kecelakaan di Trans Kalimantan Kubu Raya Meningkat

Risiko kecelakaan di Jalan Trans Kalimantan juga terlihat dari sejumlah peristiwa yang terjadi di wilayah Kecamatan Sungai Ambawang sepanjang 2026.

Pada 10 Februari 2026, tabrakan antara dump truk dan truk tangki CPO di KM 32, Desa Pancaroba, menewaskan seorang pengemudi dump truk. Kemudian, kecelakaan minibus dan truk di KM 63 pada 24 Maret 2026 mengakibatkan empat penumpang minibus meninggal dunia.

Kecelakaan maut kembali terjadi pada 8 April 2026 di Desa Korek. Seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia setelah terlibat tabrakan dengan truk.

Pada 9 Juni 2026, kecelakaan beruntun yang melibatkan lima kendaraan terjadi di KM 33, Desa Pancaroba. Peristiwa tersebut bahkan menyebabkan sebuah rumah warga rusak.

Sementara pada 17 Juni 2026, seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia dalam kecelakaan yang melibatkan sepeda motor, mobil pikap, dan truk tangki di Desa Ambawang Kuala.

Gambaran tersebut sejalan dengan catatan Satlantas Polres Kubu Raya. Jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kubu Raya meningkat dari 177 kasus pada 2024 menjadi 187 kasus pada 2025.

Jumlah korban meninggal dunia juga bertambah dari 39 orang menjadi 41 orang. Korban luka berat meningkat dari lima menjadi 21 orang, sedangkan korban luka ringan naik dari 211 menjadi 232 orang.