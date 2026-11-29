PONTIANAK POST – Polres Landak mulai menyiapkan personel dan peralatan untuk menghadapi potensi bencana banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor (Batingsor). Pengecekan perlengkapan dilakukan di halaman Mapolres Landak, Jumat (27/11/2026) sore.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh sarana pendukung penanganan bencana dalam kondisi baik dan siap digunakan saat keadaan darurat.

Advertisement Wakapolres Landak Kompol Syaiful Bahri mengatakan, kesiapan personel dan peralatan menjadi bagian penting dalam mengantisipasi berbagai potensi bencana di wilayah Kabupaten Landak, terutama tanah longsor.

“Kesiapsiagaan harus dipersiapkan sejak dini, baik dari segi personel maupun peralatan. Dengan memastikan seluruh perlengkapan dalam kondisi siap digunakan, diharapkan penanganan apabila terjadi bencana dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi,” ujarnya.

Menurut Syaiful, pengecekan awal ini merupakan langkah antisipasi agar seluruh sarana dan prasarana dapat difungsikan secara optimal ketika dibutuhkan di lapangan.