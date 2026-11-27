Apel Kesiapsiagaan Tanggap Darurat di Lapangan Januraga Polda Kalbar, Jumat (27/11/2026) dalam Rangka Antisipasi dan Penanganan Bencana Alam.(Pemkot)

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PONTIANAK POST - Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) menyiapkan sekitar 2.500 personel gabungan untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di 14 kabupaten/kota. Kesiapan tersebut mencakup operasi penyelamatan, evakuasi, distribusi bantuan, hingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak.

Kapolda Kalbar Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar mengatakan, personel gabungan itu disiapkan bersama TNI, Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemadam kebakaran, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait lainnya.

Kesiapan tersebut ditandai dengan apel gelar pasukan untuk memastikan seluruh sumber daya dapat dikerahkan ketika terjadi bencana.

Advertisement "Tujuannya agar seluruh sumber daya dapat dioptimalkan untuk mengantisipasi dan menanggulangi berbagai bentuk bencana alam," terangnya, Jumat (27/11).

Alberd menjelaskan, berdasarkan data BPBD Provinsi Kalimantan Barat, terdapat 114 kecamatan serta 559 desa dan kelurahan yang masuk kategori rawan banjir.

Ancaman bencana di setiap wilayah berbeda. Di kawasan hulu, banjir berpotensi terjadi akibat luapan sungai yang dipicu tingginya curah hujan. Sementara di wilayah pesisir, ancaman berasal dari pasang air atau banjir rob.

Menurutnya, Pontianak dan sekitarnya perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap pasang tinggi yang dapat memperparah genangan apabila terjadi bersamaan dengan hujan lebat.

Apalagi, sejak awal November 2026, sejumlah daerah di Kalimantan Barat telah terdampak banjir dan tanah longsor, termasuk beberapa titik di Kabupaten Melawi dan Sanggau.

"Di wilayah hulu, potensi banjir disebabkan tingginya curah hujan yang dapat memicu luapan sungai. Sementara di kawasan pesisir, termasuk Pontianak, ancamannya berasal dari air pasang atau rob. Ketika kondisi tersebut bertemu dengan curah hujan tinggi, risiko genangan tentu semakin besar," katanya.

Personel Disiapkan untuk Evakuasi dan Bantuan

Sebanyak 2.500 personel gabungan akan disebar di 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Mereka disiapkan untuk mendukung operasi penyelamatan, pertolongan, dan evakuasi warga.

Selain itu, personel juga akan membantu distribusi makanan dan obat-obatan serta memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terdampak bencana.

"Nantinya, mereka (2.500 personel) tersebar dari tingkat kota hingga kabupaten di seluruh wilayah Kalimantan Barat," ungkap Alberd.

Ia menegaskan, kesiapan personel dan perlengkapan menjadi faktor penting agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Dengan keterlibatan berbagai instansi, pertolongan diharapkan dapat segera diberikan ketika masyarakat membutuhkan bantuan.

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Pontianak Waspadai Pasang Sungai Kapuas

Sementara itu, Pemerintah Kota Pontianak meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir dan genangan akibat pasang tinggi Sungai Kapuas yang bertepatan dengan musim hujan.

Berdasarkan prakiraan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Dwikora, ketinggian maksimum pasang air diperkirakan mencapai 2 meter pada 28–30 November 2026.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengimbau masyarakat, terutama yang bermukim di tepian Sungai Kapuas dan sepanjang saluran parit, agar meningkatkan kewaspadaan.