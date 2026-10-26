Ribuan Warga Rayakan Peringatan Hari Jadi ke-255 Pontianak

PONTIANAK POST – Ribuan warga berpakaian meriah merayakan peringatan Hari Jadi Pontianak ke-255 di depan Kantor Wali Kota Pontianak, Jumat (23/10/2026). Mereka datang dari berbagai latar belakang, namun dengan satu tujuan, menjadi bagian dari upaya menjaga ingatan kolektif tentang kota.

Memasuki usia ke-255, Pontianak mengusung tema “Tangguh Bersahabat”. Angka tersebut harus menjadi penyemangat bagi pemerintah dan seluruh masyarakat untuk menyukseskan pembangunan, termasuk mendukung program-program pemerintah pusat.

“Momentum Hari Jadi ke-255 ini harus menjadi semangat untuk menyukseskan pembangunan dan seluruh program pemerintah yang memang harus kita jalankan bersama,” ujar Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono.

Advertisement Ketua TP PKK Pontianak Yanieta Arbiastutie, Maha Ratu Suri Mahkota Agung Kesultanan Pontianak Tanaya Ahmad dan Ketua GOW Pontianak Norhasanah Bahasan bersama Forkopimda dan masyarakat berjepin bersama.

Menurutnya, perjalanan Pontianak hingga usia 255 tahun juga ditandai sejumlah capaian pembangunan. Ia menyebut berbagai penghargaan di bidang digitalisasi dan akses keuangan daerah, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, penurunan angka kemiskinan, pengendalian inflasi serta pertumbuhan ekonomi menjadi bagian dari perkembangan kota. Namun, Edi menegaskan pembangunan tetap menghadapi tantangan, terutama keterbatasan fiskal serta berbagai persoalan lingkungan dan perkotaan.

“Pembangunan tetap berjalan walaupun kita menghadapi berbagai tantangan dan keterbatasan fiskal. Yang terpenting bagaimana kita terus berupaya memberikan hasil yang dirasakan masyarakat,” katanya.

Advertisement Menurut Edi, ketangguhan sebuah kota bukan hanya diukur dari kemampuan pemerintah menyelesaikan pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan masyarakatnya menghadapi perubahan dan persoalan secara bersama-sama. Pengalaman menghadapi kemarau panjang, kabut asap, persoalan air baku hingga berbagai tantangan ekonomi menjadi pengingat bahwa kolaborasi pemerintah dan warga dibutuhkan agar kota mampu beradaptasi.

Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin mewakili Pemkot Pontianak menyerahkan piagam penghargaan kepada Forum Komunikasi Pemadam Kebakaran Kota Pontianak yang berkontribusi dalam penanggulangan dampak kemarau panjang.

Tema “Tangguh Bersahabat” sendiri sebelumnya dijelaskan Edi sebagai respons atas berbagai kondisi alam yang dihadapi Pontianak, sekaligus penegasan pentingnya menjaga kota tetap harmonis dan nyaman.

Ia pun mengajak masyarakat menjadikan Hari Jadi Kota Pontianak sebagai momentum untuk semakin memiliki dan menjaga kotanya.

“Di usia ke-255 ini, kita berharap warga bersama-sama menjaga Pontianak menjadi kota yang tertib, humanis, serta mampu memberikan harapan masa depan bagi warga maupun pendatang,” ujarnya.

Wali Kota Pontianak Edi Kamtono menandatangani prasasti penetapan Pontianak sebagai Kota Wakaf.

Penghargaan dan Mars Pontianak

Dalam rangkaian tersebut, Pemerintah Kota Pontianak turut memberikan piagam penghargaan kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penanggulangan dampak kemarau panjang beberapa waktu lalu. Gotong-royong seluruh elemen menunjukkan ketangguhan dan persahabatan yang lekat.