Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Metropolis

Brunei Darussalam Diusulkan Jadi Tuan Rumah MTQ se-Borneo 2028

S
Salman Busrah
Pertemuan pimpinan delegasi MTQ Antarbangsa se Borneo di Kuching.
Pertemuan pimpinan delegasi MTQ Antarbangsa se Borneo di Kuching.


Advertisement

KUCHING – Brunei Darussalam diusulkan menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Antarbangsa se-Borneo pada 2028. 

Usulan tersebut disampaikan Ketua Delegasi Kalimantan Barat, Brigjen Pol (Purn) Drs. H. Andi Musa, S.H., M.H., dalam pertemuan ketua delegasi Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya se-Borneo 2026 di Persada Majlis Islam Sarawak, Senin (26/10).

Delegasi Brunei Darussalam menyatakan pihaknya akan membahas usulan sebagai tuan rumah. 

Advertisement

Mengenai kepastiannya, masih menunggu keputusan Sultan Brunei Darussalam.

Selain Brunei, delegasi Kalimantan Timur dan Sabah juga menyatakan kesiapan untuk menjadi tuan rumah apabila Brunei belum dapat merealisasikan rencana tersebut.

Pertemuan yang dipimpin Yang Dipertua Majlis Islam Sarawak (MIS), Datuk Haji Misnu bin Haji Taha, itu dihadiri delegasi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sabah, Brunei Darussalam, Miri, serta Sarawak selaku tuan rumah penyelenggaraan tahun ini.

Advertisement

Pertemuan tersebut menjadi bagian penting dari upaya menjaga kesinambungan MTQ Antarbangsa se-Borneo setelah penyelenggaraan kedua berlangsung di Sarawak pada 26–29 Oktober 2026.

Datuk Haji Misnu memimpin pertemuan delegasi MTQ Antarbangsa se Borneo.
Datuk Haji Misnu memimpin pertemuan delegasi MTQ Antarbangsa se Borneo.

 

Dalam sambutannya, Datuk Haji Misnu menjelaskan, pertemuan ketua delegasi merupakan wadah resmi antara panitia penyelenggara dan para pimpinan delegasi yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

 

Advertisement
Editor : Salman Busrah
Bagikan:

Artikel Terkait

Bulog Kejar Ekspor Beras ke Sarawak, Peluang Baru bagi Petani dan Perdagangan Kalbar

Bulog Kejar Ekspor Beras ke Sarawak, Peluang Baru bagi Petani dan Perdagangan Kalbar

Ekspor beras ke Sarawak dipercepat Bulog. Peluang pasar baru dinilai dapat menguntungkan petani Indonesia dan memperkuat perdagangan Kalbar.

Kuching Tuan Rumah MTQ Se Borneo, 16 Qari-Qariah Kalimantan Siap Bersaing

Kuching Tuan Rumah MTQ Se Borneo, 16 Qari-Qariah Kalimantan Siap Bersaing

MTQBB 1448 H/2026 M akan berlangsung 26–29 Oktober 2026 di Kuching, Sarawak, Malaysia, yang diselenggarakan Majlis Islam Sarawak.

Beda Suku, Satu Kiblat: Pesan Ulama Se-Borneo dari Kuching

Beda Suku, Satu Kiblat: Pesan Ulama Se-Borneo dari Kuching

Al-Quran menjadi titik temu yang menyatukan umat Islam di tengah perbedaan suku, bahasa, dan budaya di Pulau Borneo.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer