Sepuluh Qari dan Qariah Buka MTQ Antarbangsa se-Borneo di Kuching

Peserta dari Indonesia, Malaysia dan Brunei Tampilkan Kemampuan Terbaik

KUCHING – Sepuluh peserta cabang tilawah Al-Quran tampil pada malam pertama Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya se-Borneo 2026 di Dewan Kompleks Islam Sarawak, Kuching, Senin (26/10) malam. Terdiri dari lima qari dan lima qariah, para peserta mewakili sejumlah wilayah di Pulau Borneo, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Penampilan mereka mengawali persaingan cabang tilawah dalam ajang yang mempertemukan para pencinta Al-Quran dari berbagai wilayah di Borneo. Setiap peserta mendapat kesempatan menunjukkan kemampuan dalam seni membaca Al-Quran, dengan memperhatikan tajwid, kefasihan, kualitas suara, dan penguasaan lagu.

Advertisement Peserta yang tampil berasal dari Kuching, Miri, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, serta Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.

Lima qari yang tampil adalah Hadi bin Mohd. Sharkawi dari Kuching, Muhammad Azryan Syafiq dari Kalimantan Tengah, Rahmadi dari Kalimantan Selatan, Ahmad Suaib dari Kalimantan Barat, serta Sulkipli, S.Th.I. dari Kalimantan Utara.

Sementara lima qariah yang tampil yakni Eza Nurmaiza binti Japarudin dari Miri, Nurhaneyah binti Nordin dari Bandar Seri Begawan, Munzalina Abdul Rauf dari Kalimantan Barat, Fasihah binti Arpa dari Kuching, serta Nadita Asyah Fitri dari Kalimantan Timur.

Advertisement Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut memperlihatkan semangat bersama untuk mengembangkan seni baca Al-Quran sekaligus mempererat silaturahmi masyarakat di kawasan Borneo.

Hadiah uang tunai cukup besar diberikan panitia.

Hadiah Johan RM20.000

Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya se-Borneo 2026 menyediakan hadiah yang cukup besar bagi para peserta. Untuk cabang tilawah, Johan atau juara pertama memperoleh RM20.000, setara sekitar Rp88 juta dengan kurs RM1 sebesar Rp4.400.

Naib Johan atau juara kedua mendapatkan RM14.000 atau sekitar Rp61,6 juta, sedangkan juara ketiga memperoleh RM10.000 atau sekitar Rp44 juta. Panitia juga menyediakan Saguhati sebesar RM3.000 atau sekitar Rp13,2 juta bagi peserta yang tidak meraih juara.