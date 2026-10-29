Suaib dan Munzalina Raih Naib Johan MTQ Antarbangsa Se-Borneo

Dua Wakil Kalbar Masing-Masing Membawa Pulang Hadiah RM14.000 atau Setara Rp61,6 Juta

KUCHING— Dua peserta asal Kalimantan Barat, Ahmad Suaib dan Munzalina Abdul Rauf, meraih gelar Naib Johan atau juara kedua dalam Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya se-Borneo II Tahun 2026 yang berlangsung di Kuching, Sarawak, 26–29 Oktober 2026.

Penghargaan kepada kedua wakil Kalbar tersebut diserahkan pada malam penyampaian hadiah, Kamis (29/10), oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, dalam acara yang digelar di Dewan Kompleks Islam Sarawak.

Advertisement Ahmad Suaib meraih Naib Johan kategori tilawah Al-Quran laki-laki dengan nilai 89,50 persen. Atas prestasi tersebut, ia menerima hadiah sebesar RM14.000 atau sekitar Rp61,6 juta, dengan asumsi kurs RM1 setara Rp4.400.

Munzalina saat menerima hadiah.

Sementara itu, Munzalina Abdul Rauf meraih Naib Johan kategori tilawah wanita. Ia juga menerima hadiah RM14.000 atau setara Rp61,6 juta. Dengan demikian, kedua wakil Kalbar tersebut membawa pulang hadiah dengan total RM28.000 atau sekitar Rp123,2 juta.

Advertisement Prestasi keduanya menjadi capaian penting bagi Kalimantan Barat dalam ajang yang mempertemukan peserta dari berbagai wilayah di Pulau Borneo, meliputi Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Selain menjadi kompetisi seni baca dan hafalan Al-Quran, kegiatan ini juga menjadi ruang mempererat silaturahmi dan ukhuwah masyarakat lintas wilayah.

PERSAINGAN EMPAT KATEGORI

Dalam kategori tilawah wanita, Johan diraih Nadita Asyah Fitri dari Kalimantan Timur dengan hadiah RM20.000 atau sekitar Rp88 juta. Munzalina Abdul Rauf dari Kalimantan Barat menempati posisi Naib Johan, sedangkan tempat ketiga diraih Fasihah binti Arpa dari Kuching, Sarawak, dengan hadiah RM10.000 atau sekitar Rp44 juta.

Pada kategori tilawah laki-laki, Hadi bin Mohd. Sharkawi dari Kuching, Sarawak, keluar sebagai Johan dan menerima RM20.000 atau sekitar Rp88 juta. Ahmad Suaib dari Kalimantan Barat meraih Naib Johan, sementara Mohamad Faizzil bin Affandi dari Miri, Sarawak, menempati tempat ketiga.

Untuk kategori hafalan perempuan 15 juz, Aisyah binti Yusof dari Kuching, Sarawak, meraih Johan dengan hadiah RM10.000 atau sekitar Rp44 juta. Posisi Naib Johan diraih Khansa Ilmiya dari Kalimantan Timur dengan hadiah RM8.000 atau Rp35,2 juta. Nurul Izzah binti Mukhali dari Miri, Sarawak, menempati tempat ketiga dengan hadiah RM6.000 atau Rp26,4 juta.

Adapun kategori hafalan laki-laki 15 juz dimenangi Mohammad Zaini Na'im dari Kalimantan Timur. Ia memperoleh hadiah RM10.000 atau sekitar Rp44 juta. Muhammad Fathi Safwan bin Eshak dari Sabah meraih Naib Johan dengan hadiah RM8.000 atau Rp35,2 juta, sedangkan Ahmad Khothib dari Kalimantan Selatan menempati tempat ketiga dengan hadiah RM6.000 atau Rp26,4 juta.