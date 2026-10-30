Puluhan Lapak Liar Pasar Flamboyan Ditertibkan, Akses Kini Lebih Luas

PONTIANAK POST - Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepolisian, TNI, dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melakukan penertiban lapak liar di kawasan Pasar Flamboyan, Jumat (30/10) sore.

Penertiban tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi pasar, menciptakan lingkungan yang tertib dan bersih, serta memperlancar akses keluar masuk pengunjung maupun aktivitas bongkar muat barang di pasar tradisional terbesar di Kota Pontianak tersebut.

Kepala Diskumdag Kota Pontianak, Ibrahim, mengatakan penertiban telah melalui tahapan sosialisasi dan pemberian peringatan kepada para pedagang yang mendirikan lapak di luar area yang telah ditentukan.

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"Kita sudah beri imbauan beberapa kali. Pasar Flamboyan ini wajah Kota Pontianak, harus tertib, bersih dan nyaman. Lapak-lapak yang di luar area resmi, apalagi menutup akses, harus kita tertibkan," ujar Ibrahim.

Ia menyebutkan, sekitar 52 lapak liar ditertibkan dalam kegiatan tersebut. Dengan dibongkarnya lapak yang berada di badan jalan, akses di dalam pasar kini menjadi lebih luas sehingga pengunjung dan pedagang memiliki ruang gerak yang lebih leluasa, termasuk untuk kegiatan bongkar muat barang.

Advertisement "Kita mau Pasar Flamboyan jadi pasar modern yang tertib, tidak kumuh," tambahnya.

Pasca penertiban, kawasan pintu masuk Pasar Flamboyan yang sebelumnya terlihat sempit akibat keberadaan lapak-lapak liar kini tampak lebih lapang dan bersih.

Ibrahim juga mengimbau seluruh pedagang agar mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak kembali mendirikan bangunan atau lapak di kawasan yang tidak diperbolehkan.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengurus Pedagang Pasar Flamboyan, Suryanto, menyambut baik penertiban tersebut. Menurutnya, pembukaan akses jalan memberikan kenyamanan lebih bagi pedagang maupun pembeli yang beraktivitas di pasar.

Ia mengakui bahwa setiap kebijakan penertiban tentu memiliki beragam tanggapan dari kalangan pedagang. Namun, menurutnya, kepentingan bersama harus menjadi pertimbangan utama agar Pasar Flamboyan tetap menjadi pusat perdagangan yang berkembang dan diminati masyarakat.