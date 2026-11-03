Pejabat Pemkot Pontianak Adu Kebolehan Masak Asam Pedas Ikan Nila

Advertisement Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memasak asam pedas ikan nila, Minggu (1/11/2026) dalam lomba memasak yang digelar Tim Penggerak (TP) PKK Kota Pontianak di halaman PMI Kota Pontianak. (Pemkot Pontianak)

PONTIANAK POST – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono hingga Wakil Wali Kota Bahasan turun langsung ke dapur untuk memasak ikan nila menjadi asam pedas khas Pontianak dalam lomba memasak yang digelar Tim Penggerak (TP) PKK Kota Pontianak di halaman PMI Kota Pontianak, Minggu (1/11/2026).

Mengenakan topi koki dan celemek, para pejabat yang biasanya disibukkan urusan pemerintahan kali ini berjibaku dengan bumbu dan peralatan memasak.

Uniknya, seluruh peserta yang memegang spatula adalah kaum lelaki, mulai dari wali kota, wakil wali kota, sekretaris daerah, para asisten hingga kepala dinas.

Sebanyak 34 kelompok dari jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, termasuk badan usaha milik daerah (BUMD), mengikuti perlombaan yang digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-255 Kota Pontianak tersebut.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengaku tidak melakukan persiapan khusus. Namun, ia mendapat arahan memasak dari sang istri sejak sepekan sebelum perlombaan.

"Tidak ada persiapan khusus, cuma istri yang mengarahkan. Sudah satu minggu lalu diarahkan, jadi sekarang tinggal praktiknya," ujarnya.

Edi Kamtono Akui Memasak Asam Pedas Punya Tantangan

Meski telah mendapat bekal dari istrinya, Edi mengakui mengolah ikan asam pedas bukan perkara mudah. Peserta harus mengatur komposisi bumbu dari bahan yang disediakan panitia tanpa diperbolehkan menambahkan bahan lain.

Selain racikan bumbu, tingkat kematangan ikan nila juga menjadi tantangan tersendiri.

"Ikan nila ini kalau terlalu matang bisa lembek, jadi harus pas memasaknya," jelasnya.

Kendati demikian, Edi tetap optimistis dengan hasil masakannya. Ia menilai perlombaan tersebut menjadi pengalaman menyenangkan sekaligus kesempatan mengenal lebih dekat proses pengolahan kuliner khas Pontianak.

Edi juga menekankan pentingnya menjaga asam pedas sebagai salah satu identitas kuliner daerah. Menurutnya, hidangan tersebut menjadi daya tarik bagi masyarakat maupun pengunjung yang datang ke Pontianak.

"Kalau ke Pontianak tidak makan asam pedas, rasanya belum sampai ke Pontianak," ucapnya.

Selain melestarikan kuliner daerah, Edi mengajak masyarakat membiasakan konsumsi ikan sebagai sumber protein, terutama bagi anak-anak. Pontianak memiliki akses terhadap hasil perikanan yang berasal dari sungai maupun laut.

"Kita harus banyak makan ikan karena kandungan proteinnya diperlukan, terutama untuk anak-anak. Jadi memang harus dibiasakan dalam menu sehari-hari ada ikan," pesannya.

Bahasan: Lomba Masak Jadi Ajang Mempererat Kebersamaan

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengaku belum memiliki pengalaman memasak. Dengan nada berseloroh, ia menyebut telah mempersiapkan diri selama tujuh hari tujuh malam untuk menghadapi tantangan di dapur.

"Persiapannya tujuh hari tujuh malam, karena memang belum pernah masak," ujarnya disambut tawa.

Bagi Bahasan, hasil masakan bukan menjadi tujuan utama. Ia justru melihat perlombaan tersebut sebagai kesempatan mempererat hubungan dan silaturahmi antaraparat sipil negara (ASN) serta pejabat di lingkungan Pemkot Pontianak.

"Mudah-mudahan dengan adanya agenda ini, kita bisa merajut kebersamaan dan silaturahmi, terutama di antara ASN dan para pejabat Pemkot Pontianak. Sehingga kita bisa berbagi kebahagiaan pada momentum hari jadi Kota Pontianak," katanya.

Bahasan berharap kegiatan serupa dapat kembali digelar dengan melibatkan lebih banyak peserta. Ia bahkan membuka peluang agar lomba memasak makanan khas daerah tersebut dapat diikuti masyarakat umum.

"Insya Allah ke depan bisa saja melibatkan masyarakat, sehingga lombanya tidak hanya di lingkungan pemerintah kota," tambahnya.

TP PKK Pertahankan Kekhasan Asam Pedas Pontianak

Ketua TP PKK Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie menjelaskan, pemilihan menu ikan asam pedas bertujuan mempertahankan kekhasan kuliner Pontianak agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Menurutnya, meskipun masakan asam pedas juga dijumpai di sejumlah daerah di Kalimantan Barat, masing-masing memiliki karakteristik bumbu dan cita rasa tersendiri.

"Asam pedas Pontianak berbeda dengan asam pedas Ketapang maupun daerah lainnya. Masing-masing punya cita rasa sendiri. Nah, kekhasan inilah yang ingin kita pertahankan," terangnya.

Yanieta mengatakan panitia menyediakan ikan nila seberat 1,5 kilogram untuk setiap kelompok, lengkap dengan berbagai bumbu. Peserta diberi keleluasaan menentukan takaran dan berinovasi, termasuk memilih menggunakan kecombrang atau tidak.

"Kalau asam pedas khas Pontianak biasanya tidak memakai kecombrang. Tetapi kami tetap menyiapkannya. Silakan peserta berinovasi, yang penting tetap mengenal cita rasa khas asam pedas Pontianak," jelasnya.

Untuk menjaga kesesuaian hasil masakan dengan karakteristik kuliner daerah, panitia juga menghadirkan juri yang memahami cita rasa asam pedas Pontianak.

Yanieta mengaku terhibur melihat antusiasme para peserta. Menurutnya, konsep fun cooking sengaja dipilih agar para pejabat dapat menikmati suasana santai sekaligus membawa pesan pelestarian budaya kuliner.

"Biasanya bapak-bapak jarang ke dapur, lebih sering tinggal makan saja. Tetapi hari ini justru mereka yang memasak sendiri. Antusiasmenya luar biasa," ungkapnya.

Ia berharap perlombaan tersebut dapat menjadi agenda tahunan dengan mengangkat lebih banyak masakan khas Pontianak.

Selain memperkenalkan kekayaan kuliner lokal, kegiatan itu diharapkan memperkuat kekompakan di lingkungan pemerintah kota.

"Yang penting semuanya happy. Menang atau tidak menang bukan persoalan. Intinya kita bersama-sama menyukseskan kegiatan ini, menjaga silaturahmi, kekompakan, dan tentunya melestarikan masakan khas Kota Pontianak," pungkasnya.