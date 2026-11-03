Kapolda Kalbar Ingatkan Bahaya Hoaks, Minta Warga Tak Asal Sebar Informasi

PONTIANAK POST - Kapolda Kalbar, Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar, terutama di media sosial (medsos). Masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi karena berpotensi memicu keresahan, provokasi, hingga mengganggu kerukunan.

Imbauan tersebut disampaikan Kapolda saat menghadiri kegiatan Minggu Kasih di Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Jemaat Ekklesia, Kota Pontianak, Minggu (1/11). Dalam kesempatan itu, dia mengajak jemaat dan seluruh elemen masyarakat untuk lebih cermat menerima berbagai informasi, khususnya yang berkaitan dengan isu politik, keuangan, serta Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).

Menurutnya, perkembangan medsos membuat informasi semakin mudah tersebar. Namun, kemudahan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab penggunanya agar tidak menimbulkan dampak negatif di tengah masyarakat.

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Kapolda mengingatkan masyarakat untuk membiasakan diri menyaring informasi sebelum membagikannya. Pemeriksaan terhadap sumber, kebenaran berita, hingga kesesuaian foto dengan peristiwa yang diberitakan juga perlu dilakukan agar tidak ikut menyebarkan informasi keliru.

Perhatian khusus juga diberikan kepada generasi muda agar tidak mudah terbawa tren atau terburu-buru membagikan konten yang belum jelas kebenarannya. Sebab, setiap aktivitas di ruang digital meninggalkan jejak yang dapat berdampak panjang, bahkan berpotensi menyakiti orang lain dan memicu pertikaian.

Advertisement Selain persoalan informasi palsu, Kapolda juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing fitnah, dan ujaran kebencian. Serta ajakan melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Dia menegaskan, persatuan, dan kerukunan harus terus dijaga di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya di provinsi ini. Perbedaan tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menjatuhkan, apalagi dimanfaatkan pihak tertentu untuk memecah belah masyarakat.

"Melalui semangat Polri Bersama Masyarakat, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas tetap aman, dan kondusif. Apabila menerima informasi yang diragukan kebenarannya, jangan terburu-buru menyebarkannya," imbau Kapolda.