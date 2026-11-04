Telkomsel Dukung Digitalisasi Pendidikan Untan, Sediakan Akses Bebas Kuota dan Platform Virtuship

PONTIANAK POST – Telkomsel menghadirkan dua solusi teknologi untuk mendukung kegiatan akademik dan pengembangan kompetensi digital mahasiswa Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan Paket Khusus Aplikasi Kampus dengan akses data bebas kuota serta platform pembelajaran dan pengembangan karier digital, Virtuship.

Paket Khusus Aplikasi Kampus memungkinkan mahasiswa mengakses berbagai aplikasi dan layanan internal kampus tanpa menggunakan kuota data reguler Telkomsel. Sementara itu, Virtuship menyediakan fasilitas pengembangan kompetensi melalui pelatihan, pembelajaran daring, studi independen, hingga program magang berbasis digital.

Advertisement Vice President Consumer Business Area Pamasuka Robby Aris Cahyady mengatakan, dukungan akses data bebas kuota diharapkan memperlancar proses pembelajaran dan pemanfaatan layanan kampus.

“Melalui dukungan akses data bebas kuota, Telkomsel berkomitmen membantu proses pembelajaran di Universitas Tanjungpura agar akses layanan kampus menjadi lebih lancar. Selain itu, kami menghadirkan Virtuship yang dapat menjadi salah satu alternatif inovatif untuk proses transfer knowledge secara online,” ujarnya.

Rektor Untan Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si. berharap kerja sama tersebut memberikan manfaat bagi mahasiswa sekaligus memperkuat ekosistem pendidikan.

Advertisement “Semoga kerja sama yang terjalin dengan Telkomsel melalui dua solusi ini menjadi kolaborasi yang baik. Tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa saat ini, tetapi juga membawa dampak positif untuk ekosistem lingkungan pendidikan ke depannya,” katanya.

Robby menambahkan, Telkomsel dan Untan akan terus mengeksplorasi pemanfaatan teknologi terkini untuk mendukung kemajuan pendidikan tinggi di Kalimantan Barat.