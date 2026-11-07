Apoteker Ingatkan Bahaya Konsumsi Obat Antinyeri Berlebihan bagi Penderita Osteoartritis

PONTIANAK POST - Apoteker Rumah Sakit Sultan Syarif Mohammad Alkadrie, Bonita Dwi Anggraeni ingatkan masyarakat untuk tidak mengonsumsi obat secara berlebihan atau menggabungkan beberapa jenis obat antinyeri tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter maupun apoteker. Termasuk pada penderita Osteoartritis.

Bonita menjelaskan, osteoartritis merupakan salah satu penyakit sendi yang sering dialami masyarakat, terutama pada kelompok usia lanjut. "Penyakit ini terjadi akibat kerusakan tulang rawan secara bertahap sehingga menyebabkan nyeri, kekakuan, dan keterbatasan gerak pada sendi," ungkapnya.

Penanganan osteoartritis bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri, meningkatkan kemampuan gerak, serta membantu mempertahankan kualitas hidup pasien. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui penggunaan obat sesuai kondisi dan kebutuhan pasien.

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”Beberapa pilihan obat yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi gejala osteoartritis salah satunya adalah parasetamol yang dapat membantu meredakan nyeri pada kondisi tertentu," ujarnya.

Selain itu, terdapat obat antiinflamasi nonsteroid (OAINS), seperti ibuprofen, naproksen, dan diklofenak, yang bekerja mengurangi nyeri serta peradangan. Obat-obatan tersebut tersedia dalam berbagai bentuk sediaan, termasuk tablet dan obat oles.

Advertisement Bonita menambahkan meskipun memiliki manfaat dalam mengurangi gejala, penggunaan obat osteoartritis tetap harus dilakukan secara hati-hati. Penggunaan obat antiinflamasi nonsteroid, terutama dalam jangka panjang atau tanpa pengawasan tenaga kesehatan, dapat meningkatkan risiko gangguan lambung, perdarahan saluran cerna, gangguan fungsi ginjal, serta masalah pada jantung dan pembuluh darah.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa penggunaan obat yang aman harus memperhatikan dosis, aturan pakai, serta kondisi kesehatan masing-masing individu. Pasien yang memiliki riwayat penyakit tertentu, seperti gangguan ginjal, penyakit jantung, atau gangguan lambung, perlu lebih berhati-hati sebelum menggunakan obat antinyeri.

Selain itu, masyarakat juga perlu menyampaikan informasi mengenai obat-obatan yang sedang dikonsumsi agar tenaga kesehatan dapat membantu menentukan pilihan terapi yang sesuai dan meminimalkan risiko interaksi obat.