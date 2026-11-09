Cuci Darah Rutin Dua Kali Seminggu, Syarif Akui Program JKN Ringankan Beban Biaya Pengobatan

PONTIANAK POST – Menjalani cuci darah hingga dua kali dalam sepekan menjadi rutinitas Syarif Muhammad Yamin (54), peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) asal Pontianak yang menderita gagal ginjal. Di tengah pengobatan jangka panjang tersebut, JKN membantunya tetap mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus terbebani biaya pengobatan.

Syarif mengatakan, pelayanan yang diterimanya selama menjalani cuci darah berjalan dengan baik. Ia juga mengapresiasi tenaga kesehatan, terutama perawat, yang dinilainya sigap dalam menangani keluhan pasien.

“Saya menjalani cuci darah rutin, dalam seminggu bisa sampai dua kali. Selama menjalani pengobatan, pelayanan yang saya terima bagus dan perawatnya juga andal,” ujar Syarif.

Advertisement Baca Juga: BPJS Guru PPPK Paruh Waktu Dinonaktifkan, Pemkab Sambas Belum Bayar Iuran Sejak Januari 2026

Frekuensi pengobatan yang harus dijalani membuat Syarif merasakan langsung manfaat kepesertaan JKN. Menurutnya, biaya cuci darah yang dilakukan secara rutin akan menjadi beban besar jika harus ditanggung sendiri.

“Kalau harus menjalani pengobatan seperti ini secara rutin, tentu biaya menjadi hal yang perlu dipikirkan. Dengan adanya BPJS Kesehatan, saya sangat terbantu karena pengobatan saya mendapatkan jaminan melalui Program JKN,” ungkapnya.

Advertisement Syarif juga menyadari pentingnya memastikan status kepesertaan JKN tetap aktif. Ia mengingatkan peserta agar memeriksa status kepesertaan secara berkala sehingga tidak terkendala ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.

Pengalaman menjalani pengobatan jangka panjang turut membuatnya lebih memperhatikan pentingnya menjaga kesehatan. Ia berpesan kepada generasi muda agar tidak mengabaikan pola makan dan kebiasaan sehari-hari. Menurutnya, kebiasaan yang kurang baik dan dibiarkan dalam waktu lama dapat berdampak terhadap kesehatan.