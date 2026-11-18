Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar Erna Yulianti. (ANTARA)

Advertisement PONTIANAK POST - Kasus chikungunya di Kalimantan Barat mencapai 1.230 kasus berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan memberantas sarang nyamuk, terutama memasuki musim hujan yang berpotensi meningkatkan risiko penularan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.179 merupakan kasus klinis atau suspek, sedangkan 51 kasus lainnya telah terkonfirmasi. Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar bersama dinas kesehatan kabupaten dan kota terus memantau serta memetakan wilayah yang melaporkan kasus.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar Erna Yulianti mengatakan chikungunya merupakan penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi virus chikungunya.

Advertisement “Chikungunya merupakan penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi virus chikungunya,” kata Erna Yulianti di Pontianak, Rabu (18/11).

Kasus Chikungunya dan Gejala yang Perlu Diwaspadai

Erna menjelaskan, chikungunya umumnya ditandai dengan demam mendadak bersuhu lebih dari 38,5 derajat Celsius. Gejala lainnya meliputi nyeri persendian hebat, ruam kulit, dan tubuh terasa lemas.

Gejala tersebut perlu dikenali masyarakat agar tidak mengabaikan kondisi kesehatan ketika mengalami demam, terutama jika disertai nyeri sendi yang kuat.

Gejala chikungunya umumnya muncul 3–7 hari setelah seseorang digigit nyamuk yang membawa virus. Selain demam mendadak, penderita dapat mengalami nyeri sendi dan otot, sakit kepala, ruam kulit, mual, serta tubuh terasa lemas.

Kementerian Kesehatan RI menjelaskan, sebagian penderita mengalami nyeri sendi yang berlangsung hingga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kondisi tersebut dapat mengganggu kualitas hidup dan produktivitas penderita.

Nyeri sendi yang berat menjadi salah satu karakteristik chikungunya. Keluhan ini dapat membuat penderita kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari, meskipun gejala demam sudah mereda.

Kelompok Rentan Berisiko Mengalami Komplikasi

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menjelaskan, sebagian besar penderita chikungunya dapat pulih sepenuhnya. Namun, dalam kasus tertentu, penyakit ini dapat menimbulkan komplikasi pada mata, jantung, dan sistem saraf.

Risiko mengalami penyakit yang lebih berat juga meningkat pada bayi baru lahir, orang lanjut usia, serta orang yang memiliki penyakit penyerta. Karena itu, kelompok tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih ketika mengalami gejala yang mengarah pada chikungunya.

WHO juga menyebutkan bahwa penderita dengan kondisi berat mungkin membutuhkan perawatan di rumah sakit karena adanya risiko gangguan organ.

Perbedaan Chikungunya dan Demam Berdarah

Masyarakat juga diminta memahami perbedaan gejala chikungunya dengan demam berdarah dengue (DBD). Kedua penyakit tersebut sama-sama ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes, tetapi memiliki karakteristik gejala yang perlu diperhatikan.

Erna menjelaskan, chikungunya biasanya menyebabkan demam mendadak yang disertai nyeri sendi hebat, ruam kulit, dan tubuh lemas.

“Kalau chikungunya ini dapat menyebabkan demam mendadak disertai nyeri sendi yang hebat, ada ruam kulit dan tubuh terasa lemas. Sedangkan DBD ini munculnya demam yang tinggi, nyeri kepala dan otot, mual muntah hingga perdarahan. Dalam kondisi berat, DBD dapat mengancam jiwa,” ujarnya.

Perbedaan gejala tersebut penting diketahui agar masyarakat tidak menganggap semua demam akibat gigitan nyamuk sebagai penyakit yang sama.

Cegah Chikungunya dengan Gerakan 3M

Untuk menekan risiko penularan, Erna mengajak masyarakat kembali mengaktifkan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui gerakan 3M.

Langkah tersebut meliputi:

Menguras tempat penampungan air secara rutin. Menutup rapat tempat penyimpanan air. Mendaur ulang atau menyingkirkan barang bekas yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk.

Menurut Erna, meningkatnya intensitas hujan perlu diantisipasi dengan menjaga kebersihan lingkungan. Masyarakat juga diminta menghidupkan kembali budaya gotong royong untuk membersihkan lingkungan tempat tinggal.

Upaya pemberantasan sarang nyamuk tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan juga diperlukan untuk mengurangi tempat perkembangbiakan nyamuk.

Kapan Harus Memeriksakan Diri?

Erna meminta masyarakat segera mendatangi puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami demam mendadak yang disertai nyeri persendian hebat.

“Langkah pemeriksaan dini diperlukan agar kondisi penderita dapat segera ditangani dan penularan dapat dicegah lebih luas,” ujarnya.

Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar bersama dinas kesehatan kabupaten dan kota terus melakukan pemantauan serta pemetaan wilayah yang melaporkan kasus chikungunya.