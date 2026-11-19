PONTIANAK POST – Seorang anggota Polsek Pontianak Timur, Brigpol I Gede Yudha Kesawa, diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari institusi Polri. Upacara pemberhentian tersebut dipimpin langsung Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto, Rabu (18/11/2026).

Pemberhentian tersebut merupakan tindak lanjut Keputusan Kapolda Kalimantan Barat Nomor KEP/387/X/2026 tertanggal 28 Oktober 2026. Brigpol I Gede Yudha Kesawa tercatat memiliki nomor registrasi pokok (NRP) 93080439 dan sebelumnya bertugas sebagai Bintara Polsek Pontianak Timur.

Advertisement Upacara PTDH menjadi bentuk pelaksanaan penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri terhadap personel yang melakukan pelanggaran. Keputusan pemberhentian tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa setiap anggota kepolisian harus mempertanggungjawabkan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam amanatnya, Endang menegaskan, keputusan PTDH tersebut harus menjadi pelajaran bagi seluruh personel Polresta Pontianak. Setiap anggota diminta mematuhi aturan, kode etik, dan ketentuan disiplin yang berlaku di lingkungan Polri.

Menurut dia, setiap personel memiliki tanggung jawab menjaga kehormatan dan nama baik institusi. Karena itu, setiap pelanggaran akan diproses sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Advertisement "Saya tegaskan bahwa institusi Polri membutuhkan personel yang tidak hanya memiliki kemampuan dan keterampilan, tetapi juga menjunjung tinggi moralitas, integritas, loyalitas, serta tanggung jawab dalam menjalankan amanah sebagai anggota Polri," tegas Endang.

Dia berharap seluruh personel dapat mengambil pelajaran dari pemberhentian tersebut. Disiplin, sikap, dan perilaku profesional harus dijaga, baik ketika menjalankan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari.