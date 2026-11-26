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Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan dalam kegiatan Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota dan Pameran Inovasi Sekolah Adiwiyata Kota Pontianak 2026 di SD Negeri 74 Pontianak Barat, Kamis (26/11/2026). (Pemkot)

Advertisement PONTIANAK POST - Sebanyak 12 sekolah meraih predikat Adiwiyata Kota Pontianak 2026 sebagai bentuk apresiasi atas komitmen menerapkan budaya peduli lingkungan di lingkungan pendidikan. Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menargetkan seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta, dapat mengikuti program tersebut.

Penghargaan diserahkan Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan dalam kegiatan Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota dan Pameran Inovasi Sekolah Adiwiyata Kota Pontianak 2026 di SD Negeri 74 Pontianak Barat, Kamis (26/11/2026).

"Pemkot menargetkan seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, dapat meraih predikat Sekolah Adiwiyata," ujar Bahasan saat menyerahkan penghargaan tersebut.

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Daftar 12 Sekolah Penerima Adiwiyata Pontianak 2026

Berdasarkan daftar penerima penghargaan, 12 sekolah yang meraih predikat Adiwiyata Kota Pontianak 2026 terdiri atas sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan madrasah ibtidaiyah.

Berikut daftar lengkap penerimanya:

SMPN 28 Pontura. SDN 03 Pontianak Kota. SDN 74 Pontianak Barat. SDN 14 Pontianak Utara. SDN 14 Pontianak Timur. SDN 16 Pontianak Timur. SDN 06 Pontianak Kota. SDN 31 Pontianak Tenggara. SDN 27 Pontianak Utara. SDN 06 Pontianak Utara. SDN 17 Pontianak Kota. MIS Asy-Syamsiah Pontianak Timur.

Bahasan mengapresiasi sekolah-sekolah yang berhasil memperoleh penghargaan tersebut. Menurutnya, pencapaian itu mencerminkan komitmen warga sekolah dalam membangun perilaku ramah lingkungan secara konsisten dan berkelanjutan.

Ia mendorong sekolah penerima penghargaan agar tidak berhenti pada predikat tingkat kota, tetapi terus meningkatkan kualitas penerapan program hingga mencapai Adiwiyata Nasional dan Mandiri.

"Saya mendorong agar program ini tidak berhenti pada pencapaian penghargaan saja, tetapi berlanjut menjadi budaya yang melekat, terus berkembang, dan menginspirasi sekolah lainnya," pesannya.

Sekolah yang sudah meraih penghargaan ini juga diminta jangan berhenti pada tingkat kota, tetapi harus melangkah menuju Adiwiyata Nasional hingga Mandiri.

Total 147 Sekolah di Pontianak Raih Predikat Adiwiyata

Berdasarkan laporan panitia pelaksana, hingga 2026 tercatat sebanyak 147 sekolah di Kota Pontianak telah meraih predikat Adiwiyata pada berbagai tingkatan.

Capaian tersebut mencakup penghargaan tingkat kota, provinsi, nasional, hingga mandiri. Jumlah itu menunjukkan perkembangan partisipasi satuan pendidikan dalam Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah.

Bahasan menegaskan, keberlanjutan program Adiwiyata membutuhkan dukungan berbagai pihak.

Kolaborasi pemerintah, sekolah, masyarakat, komunitas lingkungan, dan orang tua diperlukan agar kebiasaan peduli lingkungan tidak hanya diterapkan di sekolah, tetapi juga terbawa ke kehidupan sehari-hari peserta didik.

"Setiap sekolah diharapkan memberikan kontribusi dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di seluruh penjuru Kota Pontianak," tegasnya.

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Pemkot Pontianak Dorong Budaya Peduli Lingkungan Sejak Dini

Bahasan berharap penghargaan dan pameran inovasi sekolah Adiwiyata dapat memotivasi lebih banyak satuan pendidikan untuk mengembangkan program ramah lingkungan.

Menurutnya, penanaman kepedulian terhadap lingkungan sejak dini menjadi bekal penting dalam membentuk generasi yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan Kota Pontianak.