Kekerasan Landa Mahasiswa, UGM Cari Mereka yang Hilang

PONTIANAK POST – Penanganan demonstrasi di Yogyakarta pada 10 November 2026 menyisakan persoalan serius. Seorang peserta aksi dilaporkan mengalami cedera kepala berat setelah terkena hantaman selongsong gas air mata, sementara sejumlah mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) belum diketahui keberadaannya setelah kericuhan.

Insiden tersebut memicu kecaman dari kalangan akademisi UGM. Kampus mendesak agar dugaan kekerasan terhadap mahasiswa diusut, sekaligus memastikan mereka yang diamankan aparat mendapatkan pendampingan hukum dan perlindungan hak.

Advertisement Salah satu korban dilaporkan harus menjalani operasi di RSUP Dr Sardjito Yogyakarta pada Rabu (11/11) pagi. Korban yang diduga berinisial RA merupakan alumni UGM.

Informasi mengenai kondisi korban pertama kali beredar melalui unggahan akun Threads @tomogakun. Dalam unggahannya, pemilik akun menyebut temannya harus menjalani operasi setelah terkena hantaman selongsong gas air mata tepat di bagian kepala saat demonstrasi berlangsung.

Benturan tersebut dikabarkan menyebabkan retak tengkorak, robeknya selaput otak, serta masuknya udara ke dalam rongga kepala. Korban menjalani operasi fraktur kranial sekitar pukul 05.00 WIB.

Advertisement "Ga pernah nyangka pagi ini aku harus nemenin temanku menjalani operasi akibat brutalitas aparat dalam aksi di Jogja tadi malam. Dia terkena hantaman selongsong gas air mata tepat di kepala," tulis akun tersebut, Rabu pagi.

Dalam unggahan lainnya, pemilik akun menegaskan cedera yang dialami korban bukan luka ringan akibat demonstrasi.

"Ini ga sekadar luka ringan dalam sebuah aksi," tulisnya.

Informasi tersebut kemudian memantik perhatian publik terhadap penggunaan peralatan pengendali massa oleh aparat kepolisian. Selongsong gas air mata yang ditembakkan dengan kecepatan tinggi berpotensi menyebabkan cedera serius apabila mengenai tubuh, terutama bagian kepala.