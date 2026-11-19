Harga beras medium di Kabupaten Lebak, Banten, sejak dua bulan terakhir mengalami kenaikan akibat kemarau panjang.(ANTARA/Mansyur)

Advertisement PONTIANAK POST - Harga beras medium di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Lebak, Banten, mengalami kenaikan rata-rata Rp1.000 per kilogram (kg) dalam dua bulan terakhir. Kenaikan tersebut terjadi seiring kemarau panjang yang berdampak pada harga gabah di tingkat petani.

"Kenaikan pangan itu akibat kemarau panjang," kata Udin, seorang pedagang beras di Pasar Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Kamis.

Beras medium yang dijual di Pasar Rangkasbitung dipasok dari petani lokal di Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Dibandingkan September 2026, harga beras medium saat ini mengalami kenaikan.

Advertisement Beras medium KW 1 kini dijual Rp14.600 per kg dari sebelumnya Rp13.600 per kg. Beras medium KW 2 naik menjadi Rp13.600 dari sebelumnya Rp12.600 per kg. Sementara itu, beras medium KW 3 dijual Rp12.000 per kg, naik dari sebelumnya Rp11.600 per kg.

"Kami melihat kenaikan beras itu, karena kemarau panjang yang mengakibatkan harga gabah naik di atas Harga Patokan Pemerintah (HPP) Rp6.500 per kg," kata Udin.

Menurut Udin, meskipun harga beras medium mengalami kenaikan, pasokan ke Pasar Rangkasbitung masih berjalan lancar. Pedagang juga tidak mendatangkan beras dari luar daerah karena persediaan beras lokal masih melimpah.

"Kami hari ini dipasok beras medium sebanyak 30 ton dari petani Malingping," katanya menjelaskan.

Kemarau Panjang Pengaruhi Persediaan Gabah

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak, Yani, mengatakan berdasarkan data dan pemantauan di sejumlah pasar tradisional, harga beras medium mengalami kenaikan sejak dua bulan terakhir.

Kenaikan harga tersebut dipicu kemarau panjang yang menyebabkan petani menunda gerakan penanaman padi. Akibatnya, persediaan gabah di tingkat petani menipis dan harga gabah melonjak di atas HPP Rp6.500 per kg.

"Kami belum melakukan intervensi operasi pasar (OP) beras, karena kenaikan belum di atas 10 persen," katanya menjelaskan. (ant)