PONTIANAK POST - Perum Bulog Kantor Cabang Wamena memastikan harga beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di wilayah Papua Pegunungan tetap sesuai harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp13.500 per kilogram. Kepastian ini diberikan meskipun terjadi kenaikan ongkos penerbangan yang berdampak pada biaya pengiriman barang.

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Kepala Kantor Cabang Perum Bulog Wamena, Dedi Rahman, mengatakan ketentuan HET beras SPHP hingga kini belum mengalami perubahan sejak ditetapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) beberapa tahun terakhir.

Advertisement “Kami pastikan harga beras SPHP untuk wilayah Papua Pegunungan masih tetap sama yakni Rp13.500 per kilogram (kg). Kalau dikemas dalam karung 5 kg maka harganya Rp67.500 disalurkan melalui 61 mitra Bulog,” katanya dalam keterangan tertulis di Wamena, Senin.

Dedi menjelaskan, kenaikan harga avtur memang berdampak terhadap biaya transportasi udara, baik untuk penumpang maupun pengiriman barang. Namun, kondisi tersebut tidak mengubah harga beras program pemerintah bagi masyarakat Papua Pegunungan.