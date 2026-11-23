PONTIANAK POST - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) memperkuat penyiapan tenaga kerja bersertifikat di sektor energi terbarukan guna mendukung target pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp).

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Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Surakarta, Jawa Tengah, pada pertengahan bulan ini.

Advertisement Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengatakan penguatan kompetensi tenaga kerja menjadi bagian penting untuk memastikan kebutuhan industri energi hijau dapat terpenuhi.

Agenda tersebut mencakup penyaksian ( witness ) uji kompetensi perdana untuk penambahan ruang lingkup skema PLTS pada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BPVP Surakarta, sekaligus pelaksanaan asesmen terhadap peserta.