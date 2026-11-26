PONTIANAK POST – Abu terbang batu bara yang selama ini menjadi limbah pembangkit listrik berpotensi menjadi sumber logam tanah jarang (LTJ) bernilai strategis. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengembangkan teknologi pemulihannya menggunakan limonena, senyawa yang dapat diperoleh dari kulit buah sitrus.

Penelitian tersebut menunjukkan hasil menjanjikan. Penggunaan limonena menghasilkan tingkat pemulihan unsur tanah jarang sekitar 41 persen, lebih tinggi dibandingkan kerosin yang mencapai 16 persen dalam kondisi pengujian yang sama.

Advertisement Penelitian ini dipaparkan Mian Bilal Haider, peneliti pascadoktoral Pusat Riset Teknologi Mineral, Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material BRIN, dalam Diskusi Seputar Mineral Strategis Indonesia (DISEMINASI) Seri ke-13, Kamis (19/11).

Bilal menjelaskan, abu terbang batu bara berpotensi menjadi sumber sekunder unsur tanah jarang. Namun, pemanfaatannya tidak mudah karena material tersebut memiliki struktur mineral kompleks, konsentrasi unsur target relatif rendah, serta mengandung pengotor seperti aluminium, besi, dan kalsium.

“Abu terbang batu bara memiliki potensi sebagai sumber sekunder unsur tanah jarang. Tantangannya adalah bagaimana memisahkan dan memulihkan unsur-unsur tersebut secara efektif dari matriks mineral yang kompleks,” ujarnya.

Advertisement Untuk mengekstraksi unsur bernilai tersebut, BRIN mengembangkan serangkaian proses hidrometalurgi. Tahapannya meliputi perlakuan awal menggunakan natrium hidroksida (NaOH), pelindian dengan asam, pengendapan bertahap, hingga ekstraksi pelarut.

Dalam proses pelindian, peneliti membandingkan penggunaan asam nitrat, asam sulfat, dan asam klorida. Hasil pengujian menunjukkan asam nitrat memberikan pengayaan yang menjanjikan, terutama untuk kelompok unsur tanah jarang ringan.

Setelah proses tersebut, penelitian berlanjut pada pengujian limonena sebagai alternatif pengencer dalam ekstraksi pelarut.

Limonena merupakan senyawa yang dapat diperoleh dari sumber hayati, termasuk kulit jeruk dan buah sitrus lainnya. Penggunaannya menarik karena menawarkan alternatif terhadap kerosin yang berasal dari minyak bumi.