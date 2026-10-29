Gaya Hidup Boleh Tinggi, Nalar Ekonomi Jangan Rendah

Oleh: Niken Tia Tantina*





DI TENGAH masyarakat yang semakin akrab dengan tren, merek, dan budaya konsumsi, keputusan berbelanja tidak lagi semata-mata didasarkan pada kebutuhan. Pilihan konsumen juga dipengaruhi keinginan mengikuti perkembangan zaman, membangun citra diri, memperoleh pengakuan sosial, atau merasakan kepuasan psikologis dari barang yang dimiliki.

Advertisement Dalam situasi seperti ini, muncul satu pertanyaan mendasar: apakah kita membeli sesuatu karena benar-benar membutuhkannya atau karena ingin memenuhi tuntutan gaya hidup?

Pertanyaan ini relevan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat memilih antara pakaian baru dan pakaian thrifting. Sebagian konsumen mempertimbangkan harga, sementara yang lain mengutamakan merek, kualitas, kenyamanan, atau keunikan model. Setiap pilihan dapat memiliki alasan yang rasional bagi individu yang bersangkutan.

Persoalan muncul ketika keinginan memperoleh kepuasan konsumsi tidak lagi diimbangi kesadaran terhadap kemampuan anggaran. Gaya hidup boleh berkembang, tetapi pola pikir rasional tidak boleh tertinggal. Kepuasan boleh dicari, tetapi kemampuan keuangan tetap harus menjadi batas pertimbangan.

Advertisement Utilitas: Kepuasan Bukan Selalu Berarti Kebijaksanaan

Dalam teori ekonomi mikro, utility atau utilitas merujuk pada tingkat kepuasan atau manfaat yang dirasakan konsumen dari konsumsi barang dan jasa. Utilitas bersifat subjektif karena setiap orang memiliki preferensi, kebutuhan, dan tujuan konsumsi yang berbeda.

Seseorang mungkin memperoleh kepuasan dari pakaian bermerek karena kualitas, desain, atau citra yang melekat padanya. Orang lain mungkin mendapatkan kepuasan dari pakaian dengan harga lebih terjangkau. Tidak ada satu pilihan yang otomatis paling rasional bagi semua orang.

Rasionalitas konsumsi perlu dinilai berdasarkan preferensi, manfaat, harga, keterbatasan anggaran, dan konsekuensi pilihan tersebut. Namun, utilitas yang tinggi tidak selalu berarti keputusan keuangan yang bijaksana.

Seseorang dapat merasa puas setelah membeli barang yang diinginkan, tetapi kepuasan tersebut belum tentu sebanding dengan pengorbanan ekonominya. Apabila pembelian mengurangi kemampuan memenuhi kebutuhan pokok, menambah utang konsumtif, atau mengganggu pemenuhan kewajiban keuangan, keputusan tersebut patut dievaluasi.