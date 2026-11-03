Mengenali Risiko, Mencegah Perundungan Sejak Dini

Oleh: Nuraiman, S. Pd., M. Pd.*

SUNGGUH miris, kasus kekerasan dan perundungan yang melibatkan anak masih terus terjadi. Beberapa waktu lalu, kita kembali membaca berita tentang anak-anak yang menjadi korban, bahkan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku. Peristiwa semacam ini mengingatkan kita bahwa lingkungan yang seharusnya memberikan rasa aman masih menyimpan persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.

Perundungan tidak selalu dimulai dengan tindakan yang terlihat jelas. Bisa jadi, semuanya berawal dari ejekan yang dianggap lucu atau julukan yang membuat seseorang merasa malu. Ada pula anak yang dikucilkan dari kelompok pertemanan. Karena dianggap sebagai kenakalan biasa, perilaku seperti ini terkadang luput dari perhatian orang dewasa. Padahal, jika terus dibiarkan, anak bisa menganggap tindakan menyakiti orang lain sebagai sesuatu yang wajar.

Advertisement Tentu kita tidak bisa menyimpulkan bahwa setiap anak yang melakukan perundungan akan tumbuh menjadi pelaku kekerasan serius. Namun, perilaku yang menyakiti orang lain tetap perlu ditanggapi sejak awal. Jangan sampai kita baru menyadari dampaknya ketika persoalan sudah semakin besar.

Mitigasi risiko perundungan di sekolah perlu dimulai sebelum muncul korban. Sekolah bukan hanya tempat untuk menindaklanjuti kasus, melainkan juga ruang untuk mencegah perilaku tersebut berkembang. Anak perlu belajar memahami dampak perbuatannya, sedangkan guru harus peka terhadap perubahan perilaku dan hubungan antarmurid.

Upaya ini tentu tidak cukup dengan imbauan agar murid berhenti mengejek teman. Mereka perlu memahami mengapa sebuah candaan bisa menyakitkan, meskipun orang yang melakukannya merasa tidak bermaksud buruk. Pemahaman seperti itu lebih mudah tumbuh ketika anak diajak menghadapi situasi yang dekat dengan kehidupan mereka.

Advertisement Misalnya, guru dapat mengajak murid berdiskusi tentang perasaan seseorang yang terus-menerus diberi julukan yang tidak disukai. Mereka juga bisa membahas apa yang dirasakan anak ketika dikucilkan atau dijadikan bahan lelucon di depan kelas. Dari pembicaraan sederhana ini, murid belajar melihat persoalan dari sudut pandang orang lain. Mereka tidak hanya memahami bahwa perundungan itu salah, tetapi juga belajar mengapa perilaku tersebut dapat melukai.

Pembelajaran seperti ini seharusnya tidak berhenti pada satu kegiatan saja. Pencegahan perundungan perlu diperkuat melalui pembelajaran sehari-hari dan kebiasaan yang dibangun di sekolah. Murid juga perlu tahu apa yang bisa mereka lakukan ketika melihat temannya dirundung. Mereka tidak harus menghadapi pelaku secara langsung. Tidak ikut menertawakan, menemani teman yang menjadi sasaran, atau melaporkan kejadian kepada orang dewasa yang dipercaya merupakan langkah yang berarti.

Meski demikian, pendidikan karakter saja tidak cukup. Sekolah tetap harus bertindak ketika menemukan tanda-tanda perundungan. Guru dan staf sekolah perlu memperhatikan tempat-tempat yang rawan serta menanggapi setiap laporan dengan serius. Jika sebuah kejadian benar-benar terjadi, keselamatan anak yang terdampak harus menjadi prioritas. Fakta perlu ditelusuri sebelum sekolah menentukan langkah penanganan yang sesuai.

Setiap kasus juga membutuhkan penanganan yang cermat. Konseling dapat membantu anak memahami perilakunya dan memperbaiki hubungan sosial. Dialog atau mediasi hanya perlu dilakukan jika situasinya aman dan tidak menambah tekanan bagi korban. Pelaku pun perlu mendapat konsekuensi yang jelas dan proporsional, disertai pembinaan agar memahami kesalahannya. Tujuannya bukan sekadar memberikan hukuman, tetapi menghentikan perilaku yang merugikan dan mencegahnya terulang.