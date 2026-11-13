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Christmas Cactus Baru Dibeli Bisa Stres, Hindari 7 Kesalahan Perawatan Ini

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Penulis: Chairunnisya
Christmas Cactus muda (BALCONY GARDEN WEB)
Christmas Cactus muda (BALCONY GARDEN WEB)

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PONTIANAK POST - Tanaman hias yang baru dibeli tidak selalu langsung tumbuh subur setelah dibawa pulang.

Salah satu contohnya adalah Christmas Cactus atau kaktus Natal yang membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya.

Perubahan tempat, suhu, pencahayaan, hingga pola penyiraman dapat memengaruhi kondisi tanaman.

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Jika tidak diperhatikan, kesalahan kecil pada awal perawatan justru dapat menghambat pertumbuhannya.

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Kaktus Natal muda membutuhkan perlakuan yang tepat, terutama selama dua minggu pertama setelah pembelian.

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Dilansir dari Balcony Garden Web berikut tujuh kesalahan yang perlu dihindari agar tanaman tetap sehat.

1. Terlalu sering menyiram tanaman

Penyiraman berlebihan merupakan salah satu kesalahan paling umum dalam merawat kaktus Natal.

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Meski membutuhkan kelembapan, tanaman ini tidak menyukai media tanam yang terus-menerus basah.

Kondisi tanah yang terlalu jenuh air dapat menghambat masuknya oksigen ke akar dan meningkatkan risiko pembusukan.

Sebaiknya periksa bagian atas tanah sebelum menyiram. Air dapat diberikan kembali ketika lapisan atas media tanam mulai mengering.

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Editor : Chairunnisya
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