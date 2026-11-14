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4 Cara Memperbanyak Coccoloba Rugosa, dari Biji hingga Cangkok

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Penulis: Chairunnisya
Coccoloba Rugosa (PINTEREST)
Coccoloba Rugosa (PINTEREST)

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PONTIANAK POST - Memperbanyak Coccoloba rugosa bisa dilakukan melalui beberapa metode.

Tanaman hias asal Karibia yang dikenal dengan daun besar, bulat, dan tebal ini dapat dikembangkan melalui biji maupun cara vegetatif.

Beberapa teknik yang dapat digunakan antara lain stek batang, cangkok, dan kultur jaringan.

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Namun, setiap metode memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam proses pembentukan akar dan pertumbuhan tanaman baru.

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Dilansir dari Jawapos, kreator kebun @junglebalcony, Dicky Dwi Yulio, memilih teknik cangkok karena dinilai relatif aman.

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Berdasarkan pengalamannya, tingkat keberhasilan metode tersebut mencapai 80–90 persen, dengan catatan kondisi tanaman dan perawatannya tetap berpengaruh.

Cangkok Dinilai Lebih Aman

Bagi Dicky, cangkok menjadi pilihan untuk memperbanyak Coccoloba rugosa. Metode ini dilakukan dengan mengupas bagian kulit batang, membersihkan kambium, lalu menempelkan media cocopeat pada bagian yang dicangkok.

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Kelembapan media perlu dijaga agar akar dapat terbentuk. Jika proses berjalan baik, akar umumnya sudah lebih banyak setelah sekitar tiga sampai empat bulan.

’’SAYA memilih teknik cangkok karena relatif aman dengan tingkat keberhasilan mencapai 80 sampai 90 persen meskipun hasil akhirnya tetap bergantung pada kondisi tanaman dan proses perawatannya,’’ ungkapnya.

Stek Batang Membutuhkan Ketelitian

Selain cangkok, Coccoloba rugosa bisa diperbanyak melalui stek batang. Namun, metode ini dinilai lebih menantang karena membutuhkan pemilihan batang yang tepat.

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Editor : Chairunnisya
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