Kenali Tanda Akar dan Media Tanam Anggrek Perlu Segera Diganti
PONTIANAK POST - Akar anggrek yang menjulur keluar dari pot sering membuat pemilik tanaman mengira sudah waktunya mengganti wadah.
Padahal, kondisi tersebut tidak selalu menunjukkan masalah. Ada hal lain yang lebih penting diperiksa sebelum memutuskan melakukan repotting.
Pemilik SemestaKoe Garden, Leni Marchamah, menjelaskan bahwa kesehatan akar dan kondisi media tanam menjadi tanda utama untuk menentukan apakah anggrek perlu dipindahkan.
Baca Juga: Anggrek Sedang Berbunga, Bolehkah Dipindahkan ke Pot Baru?
Akar keluar pot belum tentu bermasalah
Pada beberapa jenis anggrek, akar yang tumbuh keluar dari pot merupakan karakter pertumbuhan yang normal.
Karena itu, pemilik tanaman tidak perlu terburu-buru memindahkannya hanya karena melihat akar menjulur ke luar.
’’Jadi, jangan hanya melihat akar yang keluar dari pot. Perhatikan juga kesehatan akar dan kondisi media tanamnya,’’ jelas Leni, dikutip dari Jawapos.
Akar yang masih sehat tidak perlu dipotong hanya karena tumbuh panjang. Sebaliknya, akar yang mati, lembek, atau menghitam perlu mendapat perhatian.
Perhatikan kondisi media tanam
Selain akar, kondisi media tanam juga perlu diperiksa. Media yang mulai hancur, berbau tidak sedap, terlalu padat, atau minim sirkulasi udara dapat menjadi tanda bahwa anggrek membutuhkan media baru.
Repotting juga perlu dilakukan jika media sudah lapuk atau membusuk.
Kondisi lain yang perlu diperhatikan adalah penumpukan garam pada media, pot pecah, serta tanaman yang tidak lagi kokoh di dalam pot.