PONTIANAK POST - Anggrek yang sedang berbunga memang terlihat cantik. Karena itu, banyak pemilik tanaman ingin mempertahankan kondisi tersebut selama mungkin.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah waktu mengganti pot atau media tanam agar tanaman tidak mengalami stres.

Pemindahan anggrek ke pot atau media baru, yang dikenal sebagai repotting, umumnya dilakukan setelah masa berbunga selesai dan tanaman mulai memasuki fase pertumbuhan baru.

Advertisement Pemilik SemestaKoe Garden, Leni Marchamah, mengatakan anggrek yang sedang berbunga sebaiknya tidak terlalu sering diganggu.

’’Anggrek yang sedang berbunga tidak disarankan untuk sering diganggu karena tanaman sedang menggunakan energi untuk mempertahankan bunga,’’ ujar Leni, dikutip dari Jawapos.

Baca Juga: Tips Aman Mengirim Anggrek Agar Tidak Rusak dan Tetap Segar

Advertisement Risiko repotting saat anggrek berbunga

Memindahkan anggrek ketika bunga masih mekar berisiko membuat bunga lebih cepat layu atau gugur. Kuncup juga bisa mengering dan gagal mekar.

Selain itu, perubahan media dan lingkungan tumbuh dapat memicu stres pada tanaman. Kerusakan akar akibat proses pemindahan juga berpotensi mengganggu penyerapan air dan nutrisi.

Karena itu, selama kondisi tanaman dan media tanam masih sehat, repotting sebaiknya ditunda sampai masa berbunga selesai.

Baca Juga: Cara Mengatasi Penyakit Tersembunyi pada Anggrek Setelah Dibeli Secara Online

Kapan anggrek harus segera dipindahkan?

Meski begitu, ada kondisi yang membuat repotting tidak sebaiknya ditunda. Misalnya, media tanam sudah lapuk, terlalu padat, atau membusuk.

Begitu pula ketika akar mengalami pembusukan, terjadi penumpukan garam pada media, pot pecah, atau tanaman tidak lagi kokoh di dalam pot.