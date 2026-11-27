PONTIANAK POST – Mencuci pakaian tidak selalu mudah, terutama ketika menghadapi noda membandel, bau keringat yang sulit hilang, hingga handuk yang terasa kasar setelah dicuci. Meski sudah menggunakan deterjen, beberapa masalah tersebut terkadang masih muncul.

Namun, memahami penyebab noda dan cara kerja bahan pembersih dapat membantu mendapatkan hasil cucian yang lebih baik.

Dikutip dari The Guardian, 10 November 2026, terdapat sejumlah cara berbasis ilmu kimia sederhana yang dapat dicoba untuk mengatasi berbagai persoalan mencuci pakaian. Tips tersebut juga terinspirasi dari komunitas Reddit r/laundry yang membahas perawatan pakaian.

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Berikut 10 masalah cucian dan cara mengatasinya.

1. Menghilangkan Noda Minyak Goreng

Advertisement Noda minyak termasuk salah satu masalah yang sering ditemukan pada pakaian. Untuk mengatasinya, campuran soda kue dan air dapat digunakan sebagai pasta untuk membantu menangani noda sebelum dicuci.

Oleskan pasta tersebut pada bagian yang terkena minyak dan diamkan sekitar satu jam. Setelah itu, cuci menggunakan deterjen yang mengandung enzim lipase.

Enzim tersebut berfungsi membantu memecah lemak sehingga lebih mudah diangkat saat proses pencucian.

2. Membersihkan Noda Oli atau Gemuk

Noda hitam akibat rantai sepeda atau pelumas kendaraan membutuhkan penanganan berbeda dari noda minyak makanan.

Artikel The Guardian mengutip saran ahli kimia Clare Mahon yang menjelaskan bahwa pelarut organik dapat membantu melepaskan residu minyak dari serat kain sehingga surfaktan dalam deterjen lebih mudah mengangkat kotoran.

Namun, penggunaan produk pelarut seperti WD-40 pada pakaian perlu sangat berhati-hati. Periksa petunjuk produk dan label perawatan kain, serta hindari penggunaannya jika tidak dinyatakan aman untuk bahan tersebut.